Происшествия

вчера, 22:50

Под Карамышево горит трава в пойме реки Воронеж

3 603
#пожар #сухая трава
Под Карамышево горит трава в пойме реки Воронеж

Пожарные не могут подойти к очагу возгорания из-за заболоченности местности.

Сегодня вечером на окраине села Карамышево Грязинского района Липецкой области загорелась сухая трава. Очаг возгорания находится в пойме реки Воронеж.

Как сообщают местные жители, огонь полыхает неподалеку от жилых домов.

- В селе дежурят наряды ОСУА «Лесопожарный центр», - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - Из-за заболоченной местности к очагу возгорания продвинутся невозможно, однако пожарные контролируют распространение огня.
3 603
#пожар #сухая трава

Комментарии (3)

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ИК-3

14 минут назад
Трупы сжигают?
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Мазаро

20 минут назад
Да все ппц, пишите письмо...
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ххх

54 минуты назад
Вчера в Сселках горела, приехали пожарные, постояли и уехали, тушить не стали
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