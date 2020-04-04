Происшествия
вчера, 22:50
Под Карамышево горит трава в пойме реки Воронеж
3 603
Пожарные не могут подойти к очагу возгорания из-за заболоченности местности.
Сегодня вечером на окраине села Карамышево Грязинского района Липецкой области загорелась сухая трава. Очаг возгорания находится в пойме реки Воронеж.
Как сообщают местные жители, огонь полыхает неподалеку от жилых домов.
- В селе дежурят наряды ОСУА «Лесопожарный центр», - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - Из-за заболоченной местности к очагу возгорания продвинутся невозможно, однако пожарные контролируют распространение огня.
Как сообщают местные жители, огонь полыхает неподалеку от жилых домов.
- В селе дежурят наряды ОСУА «Лесопожарный центр», - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - Из-за заболоченной местности к очагу возгорания продвинутся невозможно, однако пожарные контролируют распространение огня.
3 603
ИК-3
Мазаро
ххх