Под Карамышево горит трава в пойме реки Воронеж

Пожарные не могут подойти к очагу возгорания из-за заболоченности местности.

Сегодня вечером на окраине села Карамышево Грязинского района Липецкой области загорелась сухая трава. Очаг возгорания находится в пойме реки Воронеж.



Как сообщают местные жители, огонь полыхает неподалеку от жилых домов.



- В селе дежурят наряды ОСУА «Лесопожарный центр», - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - Из-за заболоченной местности к очагу возгорания продвинутся невозможно, однако пожарные контролируют распространение огня.

