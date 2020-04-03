Общество

сегодня, 16:41

МФЦ работает дистанционно

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#МФЦ #самоизоляция
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МФЦ работает дистанционно

Большинство услуг можно получить в онлайн-режиме.

Липчан призывают на время режима всеобщей самоизоляции отказаться от посещения офисов МФЦ. Порядка 100 услуг можно получить в режиме онлайн из дома с помощью Портала государственных и муниципальных услуг Российской Федерации на сайте gosuslugi.ru, Портала государственных и муниципальных услуг Липецкой области на сайте pgu.admlr.lipetsk.ru и иных электронных сервисов органов власти.

- В условиях карантинных мероприятий на помощь гражданам в получении госуслуг пришли крупнейшие банки, - сообщает администрация МФЦ и приводит их список и методику получения услуги.

Граждане, ранее записанные на прием, будут обслужены в обязательном порядке по окончании нерабочих дней. Справки можно получить в колл-центре МФЦ по телефону 8 (4742) 522-142.
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#МФЦ #самоизоляция
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Комментарии (3)

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Гость

20 секунд назад
Люди,зачем подавали документы,если знали,что такая ситуация???!!Все документы надо держать при себе,соображать хоть чуть чуть всё таки нужно!!!
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Гость

31 минуту назад
Во-во
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Рн

33 минуты назад
Хотябы вадали бы документы поданные до карантина
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