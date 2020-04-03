сегодня, 13:25
В «черный список» попали пивные магазины и нижнее белье
Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области опубликовало список организаций-нарушителей Указа о нерабочих днях. К ним будут применены меры административного воздействия со стороны прокуратуры, управления Роспотребнадзора и управлениея потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области
- Если вы располагаете сведениями об осуществлении деятельности объектов, осуществляющих деятельность в нарушение постановления главы администрации Липецкой области, рекомендуем обращаться в правоохранительные органы по номеру 102 или через службу спасения 112, а также на горячую линию управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области – 8(4742) 27-25-98 или горячую линию +79913442753, - сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
BG
Идет всемирный передел
А вообще
Достали бестолковые
Гость
антихохол
падаль смердящая Перри Мейсон,
Ф
Би Би Ли
НЕ ПАТРИОТ