В «черный список» попали пивные магазины и нижнее белье

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области опубликовало список организаций-нарушителей Указа о нерабочих днях. К ним будут применены меры административного воздействия со стороны прокуратуры, управления Роспотребнадзора и управлениея потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области

В «черный список» управления потребрынка попали 19 магазинов. Например, это магазин автозапчастей на Лебедянском шоссе. На улице Космонавтов, несмотря на запрет, продолжают работать магазины канцелярских товаров, магазин товаров для здоровья и красоты и ломбард. На Московской улице продолжает работу точка продажи стоматологических материалов. Вне закона торговля слуховыми аппаратами на улице Неделина и продажа нижнего белья на улице Плеханова. В «черный список» попали расположенные в ТРЦ на улице Советская зоомагазин и салоны связи. В ТРЦ на улице Смородина продолжают работать магазин стройматериалов и зоомагазин, на улице Катукова – гипермаркет строительных материалов. До сих пор не закрыты пивные магазины на проспекте 60 лет СССР, улицах 8 Марта, Ушинского и Гагарина.



- Если вы располагаете сведениями об осуществлении деятельности объектов, осуществляющих деятельность в нарушение постановления главы администрации Липецкой области, рекомендуем обращаться в правоохранительные органы по номеру 102 или через службу спасения 112, а также на горячую линию управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области – 8(4742) 27-25-98 или горячую линию +79913442753, - сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.