Общество

сегодня, 13:25

В «черный список» попали пивные магазины и нижнее белье

57 3945
#торговля
7
В «черный список» попали пивные магазины и нижнее белье

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области опубликовало список организаций-нарушителей Указа о нерабочих днях. К ним будут применены меры административного воздействия со стороны прокуратуры, управления Роспотребнадзора и управлениея потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области

В «черный список» управления потребрынка попали 19 магазинов. Например, это магазин автозапчастей на Лебедянском шоссе. На улице Космонавтов, несмотря на запрет, продолжают работать магазины канцелярских товаров, магазин товаров для здоровья и красоты и ломбард. На Московской улице продолжает работу точка продажи стоматологических материалов. Вне закона торговля слуховыми аппаратами на улице Неделина и продажа нижнего белья на улице Плеханова. В «черный список» попали расположенные в ТРЦ на улице Советская зоомагазин и салоны связи. В ТРЦ на улице Смородина продолжают работать магазин стройматериалов и зоомагазин, на улице Катукова – гипермаркет строительных материалов. До сих пор не закрыты пивные магазины на проспекте 60 лет СССР, улицах 8 Марта, Ушинского и Гагарина.

- Если вы располагаете сведениями об осуществлении деятельности объектов, осуществляющих деятельность в нарушение постановления главы администрации Липецкой области, рекомендуем обращаться в правоохранительные органы по номеру 102 или через службу спасения 112, а также на горячую линию управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области – 8(4742) 27-25-98 или горячую линию +79913442753, - сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
57 3945
#торговля
7

Комментарии (57)

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BG

2 минуты назад
Хорошо рассуждать тем, кто работает на полном соцпакете (как на НЛМК, они сидят с сохранением среднего заработка), а что делать тем, кто работает на ЧАСТНИКА, они сидя дома в лучшем случае получат МРОТ (12 130 р), а в худшем (в большинстве) случае НИЧЕГО. Но на что кормить семью, детей, да оплату за коммуналку никто не отменял, а это (5-8 т.р). Это удар по простым людям, которым не на что жить, а не по ИПшникам.
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Идет всемирный передел

8 минут назад
И очищают так сказать игровое поле
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А вообще

9 минут назад
Куда звонить то и узнавать инфу об этом бардаке?
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Достали бестолковые

10 минут назад
Би Би Ли, вы думаете, что «свой бизнес» это такая антилопа как в старом мультфильме, копытцами бьет и золотишко сыплется? А представьте себе небольшое кафе, и в нем 5-6 наемных работников, вот месячишко они постоят закрытыми, аренду все равно надо заплатить, работникам «сохранение заработной платы» тоже отдать, а хозяину, который может сам здесь же трудится что остается делать? Застрелиться? А у него может ипотека, жена и детей двое. Прежде чем языком трепать всегда надо подумать.
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Гость

13 минут назад
Просто открываешь карту, половина магазинов работает, половина временно не работает, а отрасль одна. Премьер министр запчасти отнёс к необходимым товарам, а Липецк к неважным, но теперь есть новое постановление и там все непонятнее стало. Телефоны данных служб недоступны, если что.
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антихохол

17 минут назад
А у мяня усе труханы поизносилися..и чаво делать ...в дедовых кальсонах ходить???
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падаль смердящая Перри Мейсон,

21 минуту назад
Перри Мейсон, то-то ты здесь падаль гниёшь по заданию властей !
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Ф

21 минуту назад
Надо награду объявить,тогда сексоты проявят себя!
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Би Би Ли

23 минуты назад
Народ! Причём тут автозапчасти или строительный магазин, киоск или библиотека! Сказано, что вирус идёт, значит надо дома сидеть и особо не высовываться. Бизнес у кого есть они и так выживут, если голова на плечах есть. Берегите себя и близких!
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НЕ ПАТРИОТ

24 минуты назад
Зато, - Тогда вперёд!)))
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