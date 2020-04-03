Сегодня из инфекционной больницы выпишут выздоровевшую после коронавируса пациентку

Одна из жительниц Липецкой области, перенесшая COVID-2019, завершает лечение и сегодня будет выписана из больницы, сообщает областной оперштаб по противодействию распространению коронавируса.



Таким образом, в больнице остаются 14 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».



Общее количество выздоровевших за все время в регионе составляет 4 человека.

