Коронавирус

46 минут назад

Сегодня из инфекционной больницы выпишут выздоровевшую после коронавируса пациентку

23 1616
#коронавирус
Сегодня из инфекционной больницы выпишут выздоровевшую после коронавируса пациентку
Одна из жительниц Липецкой области, перенесшая COVID-2019, завершает лечение и сегодня будет выписана из больницы, сообщает областной оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

Таким образом, в больнице остаются 14 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». 

Общее количество выздоровевших за все время в регионе составляет 4 человека.
23 1616
#коронавирус

Комментарии (24)

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Серега 13

35 секунд назад
Сергей 13, ха- ха
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Липа

3 минуты назад
Это как и коклюш, человека пролечили в больнице, выписали, но вирус в организме живёт до полугода. Даже в выписке пишут при повторном анализе, коклюш - положительно и выписали домой.,курс лечения прошёл, рецедив прошёл, гуляй. Тоже и здесь, чем только её вылечили, все страны и наша в один голос, лекарств от этой ЗАРАЗЫ НЕТ. Так что она эта женщина продолжает быть носителем.
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666

3 минуты назад
Animal planet., по 20 раз повторять будет
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Липа

9 минут назад
Выздоровела одна, а заразила сколько, они же тоже переносщики, только без симптомов. А те других,, и пошла цепочка.
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444

13 минут назад
Значит выходить сегодня нельзя на улицу
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павел

18 минут назад
дома пусть сидит тварина.
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павел

18 минут назад
дома пусть сидит тварина.
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Фонд

19 минут назад
Надо создават, куда смогут обращаться люди, попавшие сейчас в трудную жизненную ситуацию. Хоть продуктами помогли там таким. Итальянцы подкинули, трио.нлмк когда? А остануться если деньги после всего этого карантина, можно будет пустить эти деньги на лечение больных детей.
ответить

Фонд

19 минут назад
Надо создават, куда смогут обращаться люди, попавшие сейчас в трудную жизненную ситуацию. Хоть продуктами помогли там таким. Итальянцы подкинули, трио.нлмк когда? А остануться если деньги после всего этого карантина, можно будет пустить эти деньги на лечение больных детей.
ответить

Фонд

20 минут назад
Надо создават, куда смогут обращаться люди, попавшие сейчас в трудную жизненную ситуацию. Хоть продуктами помогли там таким. Итальянцы подкинули, трио.нлмк когда? А остануться если деньги после всего этого карантина, можно будет пустить эти деньги на лечение больных детей.
ответить
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