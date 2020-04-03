Бизнес

сегодня, 09:00

Безопасность будущей мамы и ребёнка сегодня

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Безопасность будущей мамы и ребёнка сегодня

Мама в роддоме, она не успела качественно собраться к выписке, не успела многое купить... Или мама дома с месячным малышом в условиях карантина, да ещё и внезапно заканчиваются подгузники (у детей вообще много чего может резко закончиться)... Она волнуется и переживает о здоровье и безопасности малыша, поэтому у неё нет права подвергать себя рискам и лишним контактам, а беготня отца семейства по магазинам может обернуться угрозой для здоровья мамы и малыша... Что делать?

Да, продолжают работу сетевые детские магазины с товарами первой необходимости, но большинство из них находится в больших торгово-развлекательных центрах, и в эти отделы еще нужно добраться, проходя метры торговых площадей, поднимаясь в лифте... Или папа, который никогда не видел и не представляет себе, что такое бандаж! Он вынужден бегать по аптекам, (а это двойной риск для всей семьи) в поисках нужного.

Чтобы обезопасить вас и здоровье ваших детей, сократить время на походы в магазины появилась новая уникальная услуга-видео онлайн покупки!
Вам предоставляется личный консультант, который выйдет с вами на видеосвязь, в режиме онлайн проведёт видео-экскурсию по товарам, покажет реальные полки магазинов, откроет нужные коробочки и покажет комплектацию. Индивидуально для вас подберёт нужный размер, расскажет о плюсах и минусах любых изделий, проведёт полноценную консультацию по любому товару так, если бы вы разговаривали в магазине. Плюс бесконтактная безопасная доставка! Так вы сможете обезопасить себя и свою семью от лишних походов в магазин.

Онлайн сервисы рассчитаны на личный контакт, вы получаете вип-сервис - личную консультацию, что имеет массу преимуществ перед интернет-магазинами и маркет-плейсами, где вы сами формируете свою корзину, иногда не зная всех плюсов и минусов товара.

Поберегите себя, малыша и мужа, оставайтесь дома! Мы работаем для вашей безопасности и вашего удобства. Призываем воспользоваться нашими сервисами онлайн видео-покупок!

Чтобы сократить время на походы в магазины у ведущего эксперта рынка детских товаров появилась уникальная безопасная услуга - виртуальный шопинг: эффект присутствия в магазине, личная консультация по товарам, но в безопасных условиях, находясь дома.

Воспользоваться видео покупками очень просто, достаточно связаться через любой мессенджер по горячей линии с персональным консультантом по тел.8 920 511-02-04 или перейти к покупкам сразу на сайт detishkino-shop.ru
Бесконтактная доставка до двери и уникальный сервис обезопасят вас от лишних контактов!

ООО «Теремок». Юридический адрес: 398001, г. Липецк, ул. Советская, 36

ОГРН 1034800167654

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