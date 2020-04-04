Экономика

02.04.2020 16:39

Где, что и почем

43 4716
#цены
4
Где, что и почем

Сотрудники ОКУ «Агентство развития торговой деятельности» изучили минимальные цены на продукты в 16-ти сетевых предприятиях Липецка и Хлевного на 1 апреля. Мониторинг показал – цены в магазинах почти не отличаются, разрешение делать покупки в ближайших магазинах не сильно скажется на чеке. Самая маленькая разница в ценах – на соль и капусту – в этих магазинах составляла всего 20 копеек, самая большая была меньше пяти рублей – на макаронные изделия.

1 апреля агентство развития торговой деятельности провело анализ минимальных розничных цен в 16-ти сетевых магазинах Липецка и Хлевного. Это универсамы «Пятерочка», гипермаркет «Ашан», гипермаркет «Карусель», супермаркет «Перекресток», супермаркет «Европа», гипермаркет «Линия», гипермаркет «Лента», гипермаркет «О Кей», супермаркет «Хомяк», универсам «Пролетарский», универсам «Липка», универсам «Магнит», магазин «Маяк». 

В продуктовый список вошли гречка, рис, пшено, макароны, мука, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки, сахар, куры, мороженый минтай и мороженая скумбрия, молоко, яйца, подсолнечное масло, сливочное масло и соль. 

По результатам наблюдения, минимальные цены на макаронные изделия составили от 4 рублей 77 копеек за килограмм до 34 рублей 50 копеек. Минимальная цена на картофель от 9 рублей 90 копеек за килограмм до 13 рублей 90 копеек. 

Соль стоит от 7 рублей 99 копеек за килограммовый пакет, капуста – от 14 рублей 79 копеек. 

Самым дорогим продуктом в списке оказался мороженый минтай – 149 рублей 99 копеек за килограмм, чуть дешевле стоит мороженая скумбрия - 129 рублей 99 копеек. Минимальная цена на охлажденную курицу составила 103 рубля 99 копеек за килограмм. Цена остальных продуктов была ниже 100 рублей за килограмм.  


43 4716
#цены
4

Комментарии (43)

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Липчанин1

вчера, 09:37
Редакция "Город48"! Вы, когда выпускаете статью в номер, читаете напасинное? Сделайте фотографии с ценником и какой магазин! Покажите читателям! В интернете, смотреть цены в магазинах, нет необходимости!
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Гость

вчера, 08:04
В магните гречка 100 руб
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Пятерочка

02.04.2020 23:12
гречка Мистрать 800гр. - 100 руб. охели
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Гость

02.04.2020 22:49
Вам самим не смешно? Нет таких цен! Вы для народа написали статья???!!! Так народ вам более правдивую инф. может предоставить, Где?! Что?! И по чём?! Вы направление статьи перепутали!
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.

02.04.2020 22:43
В Маяке правда подешевле можно купить. Макароны макфа 35р, гречка увелка, та что в пакетах варить, 57р 8пакетиков в упаковке. Чай ахмат 100гр ок 70р. Колбасы недорогие. Это что я брала) порошок тайд детский 6кг 450р. Это нед назад было
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Хрен с Горы

02.04.2020 22:42
Ох чую добром не кончится .....
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Липчанин

02.04.2020 22:40
Почему не пишете, где такие цены?
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Липа

02.04.2020 22:37
Сегодня в Европе картофель стоит 16 рублей с копейками, к чему такая статья вопиющая? Людей позлить ложью?
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гость

02.04.2020 22:35
За такое вранье убирать с работы! Прежде чем писать статью прошлись бы по рынку и магазинам и записали б на бумажку!
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Колян

02.04.2020 22:21
* ....болы
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