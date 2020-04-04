Где, что и почем

Сотрудники ОКУ «Агентство развития торговой деятельности» изучили минимальные цены на продукты в 16-ти сетевых предприятиях Липецка и Хлевного на 1 апреля. Мониторинг показал – цены в магазинах почти не отличаются, разрешение делать покупки в ближайших магазинах не сильно скажется на чеке. Самая маленькая разница в ценах – на соль и капусту – в этих магазинах составляла всего 20 копеек, самая большая была меньше пяти рублей – на макаронные изделия.

1 апреля агентство развития торговой деятельности провело анализ минимальных розничных цен в 16-ти сетевых магазинах Липецка и Хлевного. Это универсамы «Пятерочка», гипермаркет «Ашан», гипермаркет «Карусель», супермаркет «Перекресток», супермаркет «Европа», гипермаркет «Линия», гипермаркет «Лента», гипермаркет «О Кей», супермаркет «Хомяк», универсам «Пролетарский», универсам «Липка», универсам «Магнит», магазин «Маяк».

В продуктовый список вошли гречка, рис, пшено, макароны, мука, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки, сахар, куры, мороженый минтай и мороженая скумбрия, молоко, яйца, подсолнечное масло, сливочное масло и соль.

По результатам наблюдения, минимальные цены на макаронные изделия составили от 4 рублей 77 копеек за килограмм до 34 рублей 50 копеек. Минимальная цена на картофель от 9 рублей 90 копеек за килограмм до 13 рублей 90 копеек.

Соль стоит от 7 рублей 99 копеек за килограммовый пакет, капуста – от 14 рублей 79 копеек.

Самым дорогим продуктом в списке оказался мороженый минтай – 149 рублей 99 копеек за килограмм, чуть дешевле стоит мороженая скумбрия - 129 рублей 99 копеек. Минимальная цена на охлажденную курицу составила 103 рубля 99 копеек за килограмм. Цена остальных продуктов была ниже 100 рублей за килограмм.