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Липецкая вечЁрка: выход по SMS, пошив масок и рассказ медсестры

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#вечёрка
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Липецкая вечЁрка: выход по SMS, пошив масок и рассказ медсестры

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 1 апреля.

Свыше двух сотен комментариев читатели оставили к сообщению по поводу контроля за соблюдением режима самоизоляции в регионе. Здесь пойдут по примеру Москвы: липчанам можно будет выйти на улицу по специальному SMS-сообщению. В областном оперативном штабе по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции уже разрабатывают нужный алгоритм взаимоотношения жителей региона с полицией.

Полиция уже патрулирует улицы. За нарушение режима самоизоляции в Липецкой области выдано 320 предостережений. 91 предостережение было вынесено лицам старше 65 лет. Все контакты с полицией заносят в специальную базу. Уйти от ответственности при повторных встречах с патрулем не удастся.


Стоит помнить, что с 4 апреля в салоны автобусов и трамваев перестанут допускать пассажиров без медицинских масок. За соблюдением требований будет следить штат контролеров. При отказе выйти водители могут вызвать наряд полиции. Тем временем липчане задаются вопросом, где достать маски? Это головная боль не работника, а нанимателя. Организации могут закупить их в одном из 50 ателье, которые шьют маски. В аптеки этот товар не поступит.

Вы помните, что российские военные медики отправились в Италию помогать бороться с эпидемией? Медперсонал пансионата ждал наших специалистов. На дверях даже появились надписи на русском языке. Их сделала одна из медсестер. Елена Зуева, приехала в Ломбардию из Липецка. Она рассказывает, что пятеро постояльцев умерли буквально за несколько дней. «У больных появились признаки, которые мы не смогли никак объяснить. То есть без всяких признаков простуды люди засыпали. Засыпали и больше не просыпались», - рассказывает медсестра резиденции для пожилых людей в Громо Елена Зуева.
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#вечёрка
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Комментарии (45)

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7 минут назад
Виктор 2-28-14, писсал , Поэт Х. У. Е. В !.
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Виктор 2-28-14

10 минут назад
.На окошке кошка,умывалась утром.....На окошке кошка,дружит с перламутром..... В солнышке сияет...мяу...мяу...мяу..... Кто бы дал сосисичку?...... Кошке,на халяву.
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Diva

13 минут назад
Карантин и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru
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?

14 минут назад
А лучше ночью !, на луну смотреть,как делает это "Ххх" -" Какая сегодня луна красивая...это сказка..пол оуны темной поллуны светлой все кратеры видно..на стыке светотьмы красота , видно..видно красоту..там есть и камни ,самое интересное ,что они с нее ни падают и нет атмосферы.и ни падают.. вот две планеты,одна с атмосферой ,другая нет..и камнепадов нет ни с одн сних..интересно..ну,сегодня красота".....На этой базе и стихотворение легко пишется
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Егор-катя

18 минут назад
Тебе, мля, все перекрыть нах, чтобы из дома не вышла и никто бы к ребе не зашёл!
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?

25 минут назад
Да с масками полная лажа,свидетельствующая о том,что рынок,который отвечает на спрос предложением,не работает.
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Лучше!

27 минут назад
Чип, Артамонова и у варкину разнеси!.
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А лучше ночью !

28 минут назад
?, Ультррфиолетовый ожог от звёзд маловероятен !.
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Чип

29 минут назад
Если не будет денег на еду буду разносить пятёрку. Для меня семья важнее.
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Слава пенсам!

29 минут назад
РУСБОР, Самому тупому, но активному электорату Путина !.
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