Общество
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Липецкая вечЁрка: выход по SMS, пошив масок и рассказ медсестры
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 1 апреля.
Свыше двух сотен комментариев читатели оставили к сообщению по поводу контроля за соблюдением режима самоизоляции в регионе. Здесь пойдут по примеру Москвы: липчанам можно будет выйти на улицу по специальному SMS-сообщению. В областном оперативном штабе по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции уже разрабатывают нужный алгоритм взаимоотношения жителей региона с полицией.
Полиция уже патрулирует улицы. За нарушение режима самоизоляции в Липецкой области выдано 320 предостережений. 91 предостережение было вынесено лицам старше 65 лет. Все контакты с полицией заносят в специальную базу. Уйти от ответственности при повторных встречах с патрулем не удастся.
Стоит помнить, что с 4 апреля в салоны автобусов и трамваев перестанут допускать пассажиров без медицинских масок. За соблюдением требований будет следить штат контролеров. При отказе выйти водители могут вызвать наряд полиции. Тем временем липчане задаются вопросом, где достать маски? Это головная боль не работника, а нанимателя. Организации могут закупить их в одном из 50 ателье, которые шьют маски. В аптеки этот товар не поступит.
Вы помните, что российские военные медики отправились в Италию помогать бороться с эпидемией? Медперсонал пансионата ждал наших специалистов. На дверях даже появились надписи на русском языке. Их сделала одна из медсестер. Елена Зуева, приехала в Ломбардию из Липецка. Она рассказывает, что пятеро постояльцев умерли буквально за несколько дней. «У больных появились признаки, которые мы не смогли никак объяснить. То есть без всяких признаков простуды люди засыпали. Засыпали и больше не просыпались», - рассказывает медсестра резиденции для пожилых людей в Громо Елена Зуева.
Полиция уже патрулирует улицы. За нарушение режима самоизоляции в Липецкой области выдано 320 предостережений. 91 предостережение было вынесено лицам старше 65 лет. Все контакты с полицией заносят в специальную базу. Уйти от ответственности при повторных встречах с патрулем не удастся.
Стоит помнить, что с 4 апреля в салоны автобусов и трамваев перестанут допускать пассажиров без медицинских масок. За соблюдением требований будет следить штат контролеров. При отказе выйти водители могут вызвать наряд полиции. Тем временем липчане задаются вопросом, где достать маски? Это головная боль не работника, а нанимателя. Организации могут закупить их в одном из 50 ателье, которые шьют маски. В аптеки этот товар не поступит.
Вы помните, что российские военные медики отправились в Италию помогать бороться с эпидемией? Медперсонал пансионата ждал наших специалистов. На дверях даже появились надписи на русском языке. Их сделала одна из медсестер. Елена Зуева, приехала в Ломбардию из Липецка. Она рассказывает, что пятеро постояльцев умерли буквально за несколько дней. «У больных появились признаки, которые мы не смогли никак объяснить. То есть без всяких признаков простуды люди засыпали. Засыпали и больше не просыпались», - рассказывает медсестра резиденции для пожилых людей в Громо Елена Зуева.
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Виктор 2-28-14
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