Общество

01.04.2020 14:53

50 предпринимателей в регионе шьют многоразовые защитные маски

103 12609
#коронавирус
5
50 предпринимателей в регионе шьют многоразовые защитные маски

Частный бизнес довел производство масок до 50 тысяч штук в сутки.

На сегодняшний день в область поступила крупная партия медицинских масок - более 600 тысяч штук. Эти маски предназначены для работников непрерывно действующих организаций и предприятий, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств. Предприятия заранее заказали маски в двух областных управлениях - экономического развития, а также инвестиций и инноваций.

Впрочем, индивидуальных средств защиты все равно не хватает, поэтому на их пошив чиновники нацелили малый бизнес и индивидуальных предпринимателей. На выпуск масок переориентировались как мелкие ателье, шившие ранее свадебные платья, так и крупные производители одежды.

Как сообщили GOROD48 в администрации региона, многоразовые маски уже делают более 50 хозяйствующих субъектов, которые выпускают до 50 тысяч штук масок в сутки. Выйти на такие товарные объемы предпринимателям помогли чиновники, связавшие швейный бизнес с производителями и поставщиками сырья: нетканых материалов, резинки и марли.

Этот товар не является сертифицированным и он не пойдет в аптеки. Целевой аудиторией таких масок являются те же предприятия и организации, без которых была бы невозможной нормальная жизнедеятельность населения.

фото: bash.news
103 12609
#коронавирус
5

Комментарии (103)

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Маска

8 минут назад
Шью многоразовые маски из хб
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ИГОРЬ

сегодня, 11:00
Стелла, 8-904-693-33-17, ул.Московская д.103 , ателье Сова !!! Только им запрещают работать почему то...
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Липчанка

вчера, 22:01
олег, зайдите в ВК, там многие предлагают многоразовые маски.
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Аноним

вчера, 13:11
олег, точно!!! Только и слышно там завезли, таммшьют и на деле нету ничего и нигде!!!
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олег

вчера, 11:41
да хоть 100 ателье их шьют, толку то? Напишите где они продаются!
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пукин

вчера, 11:36
зато Омерике ушел полный самолет гумпомощи и Италии ещё 15! А кто поможет нашему народу!??? ОБАМА ПОМОГИ!
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Липчанин

вчера, 10:40
В липецкой области 1 000 000 человек, на всех не хватит....
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Если они не сертифицированы

вчера, 10:20
КФХ, значит это херня а не маска?
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Уровень российской медицины

вчера, 10:19
Шейте маски сами! Надеюсь Путин , через каждые 3 часа достает из загашника швейную машинку -Зингер и шьет себе марлевую маску- по протоколу российского минздрава.
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Ваш

вчера, 09:17
Пря Сталяне на этих бы предпринимателей сшили дело белыми нитками
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