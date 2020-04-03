50 предпринимателей в регионе шьют многоразовые защитные маски

Частный бизнес довел производство масок до 50 тысяч штук в сутки.

На сегодняшний день в область поступила крупная партия медицинских масок - более 600 тысяч штук. Эти маски предназначены для работников непрерывно действующих организаций и предприятий, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств. Предприятия заранее заказали маски в двух областных управлениях - экономического развития, а также инвестиций и инноваций.



Впрочем, индивидуальных средств защиты все равно не хватает, поэтому на их пошив чиновники нацелили малый бизнес и индивидуальных предпринимателей. На выпуск масок переориентировались как мелкие ателье, шившие ранее свадебные платья, так и крупные производители одежды.



Как сообщили GOROD48 в администрации региона, многоразовые маски уже делают более 50 хозяйствующих субъектов, которые выпускают до 50 тысяч штук масок в сутки. Выйти на такие товарные объемы предпринимателям помогли чиновники, связавшие швейный бизнес с производителями и поставщиками сырья: нетканых материалов, резинки и марли.



Этот товар не является сертифицированным и он не пойдет в аптеки. Целевой аудиторией таких масок являются те же предприятия и организации, без которых была бы невозможной нормальная жизнедеятельность населения.



фото: bash.news

