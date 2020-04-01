Общество

сегодня, 09:48

Автобусы и трамваи не сдвинутся с места при входе в салон пассажира без маски

89 3134
#коронавирус #сидимдома
7
Автобусы и трамваи не сдвинутся с места при входе в салон пассажира без маски

Нововведение планируется с 4 апреля.

Как уже сообщал GOROD48, с сегодняшнего дня водителей общественного транспорта не будут выпускать в рейс без медицинской маски и перчаток. А с 4 апреля в салоны автобусов и трамваев перестанут допускать и пассажиров без медицинских масок. За соблюдением требований будет следить штат контролеров.

- Если в салон автобуса или трамвая войдет пассажир без маски, транспортное средство не тронется с остановки, а такому пассажиру будет предложено его покинуть. При отказе выйти водители могут вызвать наряд полиции, - прокомментировала GOROD48 ситуацию глава Липецка Евгения Уваркина.
89 3134
#коронавирус #сидимдома
7

Комментарии (90)

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здесь тебе не СССР

11 секунд назад
Доброжелатели, ..в какой стране ты видел что бы маски пассажирам выдавали ? Дай - это при коммунизме.
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Не паникуйте

1 минуту назад
Завежите лицо большим платком .Вот вам и маска.
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1

1 минуту назад
Нефть 18, доллар 80. До этого дно в стране пробивали несколько раз. Серьёзнее некуда. Но, к сожалению, цирк.
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Миротворец

7 минут назад
Мне почему то кажется что это большая репетиция к чему то более серьезному !!!!!!!!!
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Гозис

7 минут назад
Маски кто тебе раздаст? Раздать могут ток по еб@лу
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Доброжелатели

10 минут назад
Вы маски для начала предоставьте.Чушь полная .Или выдавайте каждому кто входит в транспорт.
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Доброжелатели

10 минут назад
Вы маски для начала предоставьте.Чушь полная .Или выдавайте каждому кто входит в транспорт.
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ОЧЕВИДЕЦ

10 минут назад
ХОРОШИЕ МАСКИ ПОЛУЧАЮТСЯ ИЗ ПАМПЕРСОВ И ЖЕНСКИХ ПРОКЛАДОК.
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Екатерина

10 минут назад
Я, Вот о чем и речь?!!Где взять маски?? Почему не раздают??!!!!Как ленточки к дню Победы!!!!! Почему???????Их должны на каждом углу совать!Странный карантин очень получается!!!!!!
ответить

Екатерина

10 минут назад
Я, Вот о чем и речь?!!Где взять маски?? Почему не раздают??!!!!Как ленточки к дню Победы!!!!! Почему???????Их должны на каждом углу совать!Странный карантин очень получается!!!!!!
ответить
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