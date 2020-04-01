Общество
сегодня, 09:48
Автобусы и трамваи не сдвинутся с места при входе в салон пассажира без маски
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Нововведение планируется с 4 апреля.
Как уже сообщал GOROD48, с сегодняшнего дня водителей общественного транспорта не будут выпускать в рейс без медицинской маски и перчаток. А с 4 апреля в салоны автобусов и трамваев перестанут допускать и пассажиров без медицинских масок. За соблюдением требований будет следить штат контролеров.
- Если в салон автобуса или трамвая войдет пассажир без маски, транспортное средство не тронется с остановки, а такому пассажиру будет предложено его покинуть. При отказе выйти водители могут вызвать наряд полиции, - прокомментировала GOROD48 ситуацию глава Липецка Евгения Уваркина.
- Если в салон автобуса или трамвая войдет пассажир без маски, транспортное средство не тронется с остановки, а такому пассажиру будет предложено его покинуть. При отказе выйти водители могут вызвать наряд полиции, - прокомментировала GOROD48 ситуацию глава Липецка Евгения Уваркина.
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