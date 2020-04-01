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Полицейские задержали подозревамого в поджоге «Киа Рио»

23 1915
#поджог
1
Полицейские задержали подозревамого в поджоге «Киа Рио»

Рано утром 26 марта в Липецке на улице Коцаря в результате поджога загорелся автомобиль «Киа Рио», принадлежащий 32-летнему горожанину. Поджог попал на запись камеры наблюдения. Полицейские отыскали возможного поджигателя.

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Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан предполагаемый участник поджога. Им оказался неработающий 35-летний местный житель. Свой поступок задержанный объяснил хулиганскими побуждениями.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

23 1915
#поджог
1

Комментарии (23)

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жуть-жуткая!

1 минуту назад
Тварина 35 летний- освидетельствовать урода и отправить лет на 15 в шахту , уголь грузить.
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Таксист

7 минут назад
Так их же двое было!?!
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Гозис

8 минут назад
На кОл
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РиО для народа

13 минут назад
и пускай местные бандерлоги завидуют твоему успеху !
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Жулик

13 минут назад
Надо еще до суда дело довести и доказать, а то умников до х...я диванных
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только СРЕДНИЙ КЛАSS

16 минут назад
может себе позволить купить РИО за наличку и ездыкать до потери пульса ,цепляя телочек с Житомира и Харькова понаехавшие сюда к нам работать ! КИА -управляй мечтой и тогда чьи то губы будут ласкать твое тело
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Гугл

22 минуты назад
Предлагаю, тебе тож плеснуть
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Гугл

27 минут назад
Андрюшке мама новою машину купит,
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Предлагаю

30 минут назад
Плеснуть этому х.у.л.и.г.а.н.у. поллитра разжижки в штаны, поджечь и отпустить его
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Предлагаю

32 минуты назад
Плеснуть эту * поллитра в штаны, поджечь и отпустить его
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