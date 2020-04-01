сегодня, 15:54
Полицейские задержали подозревамого в поджоге «Киа Рио»
Рано утром 26 марта в Липецке на улице Коцаря в результате поджога загорелся автомобиль «Киа Рио», принадлежащий 32-летнему горожанину. Поджог попал на запись камеры наблюдения. Полицейские отыскали возможного поджигателя.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
жуть-жуткая!
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РиО для народа
Жулик
только СРЕДНИЙ КЛАSS
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