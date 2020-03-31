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У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Медперсонал больницы могут отправить на самоизоляцию
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом.
В больнице в Коммунарке решают, какие меры принять после заражения коронавирусом главврача Дениса Проценко, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 24". По словам корреспондента канала, в настоящий момент в больнице выясняют, кто контактировал с главврачом. Отмечается, что в лечебном учреждении рассматривают два варианта: самоизоляция или сдача теста на вирус.
Ранее руководитель больницы в Коммунарке Денис Проценко написал у себя в фейсбуке, что сдал положительный анализ на COVID-19. По словам врача, он чувствует себя хорошо и изолировался в рабочем кабинете, где есть все условия для удаленной работы.
В больнице в Коммунарке решают, какие меры принять после заражения коронавирусом главврача Дениса Проценко, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 24". По словам корреспондента канала, в настоящий момент в больнице выясняют, кто контактировал с главврачом. Отмечается, что в лечебном учреждении рассматривают два варианта: самоизоляция или сдача теста на вирус.
Ранее руководитель больницы в Коммунарке Денис Проценко написал у себя в фейсбуке, что сдал положительный анализ на COVID-19. По словам врача, он чувствует себя хорошо и изолировался в рабочем кабинете, где есть все условия для удаленной работы.