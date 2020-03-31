29 человек с подозрением на выделение коронавируса находятся в инфекционной больнице

Заболевших коронавирусной инфекцией по прежнему семеро.

Областной оперштаб по ситуации с коронавирусом опубликовал сводку о числе заболевших на 31 марта. По состоянию на 14.00 в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся:



Семь человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».



29 человек с подозрением на выделение вируса. Ожидается лабораторное заключение от референс-центра.



В обсерваторе Данкова находится 18 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлены.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1192 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлены.

