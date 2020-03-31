Коронавирус

58 минут назад

29 человек с подозрением на выделение коронавируса находятся в инфекционной больнице

13 3588
#коронавирус
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29 человек с подозрением на выделение коронавируса находятся в инфекционной больнице

Заболевших коронавирусной инфекцией по прежнему семеро.

Областной оперштаб по ситуации с коронавирусом опубликовал сводку о числе заболевших на 31 марта.  По состоянию на 14.00 в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся:

Семь человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». 

29 человек с подозрением на выделение вируса. Ожидается лабораторное заключение от референс-центра. 

В обсерваторе Данкова находится 18 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлены. 

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1192 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлены.
13 3588
#коронавирус
1

Комментарии (13)

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13 минут назад
гражданин, п почему не пишите,что этот терапевт прежде всего настаивал ,чтоб вы ехали в инфекцию??? Вы описали симптомы вирусн.инф,вам дорога в киб,удачи!
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гражданин

27 минут назад
сегодня вызвал врача, температура,, кашель,головные боли. больничный лист выпишем, анализ на короновирус только по направлению Роспотребнадзора. извините. пейте алоэ с медом.
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Психиатр

27 минут назад
А больных на голову ещё больше, чуть не каждый первый псих!
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11111

29 минут назад
Инесса Степановна, реально дура!!!!
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Наталья

29 минут назад
Инесса Степановна, вы адекват. не думаете что вы тоже можете оказаться там.или ваши близкие.В чем люди виноваты.может мы все им болеем или кто то переболел.кто нас с простудой проверял на вирус.Оставайтесь людми.
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Доко

30 минут назад
Инесса спенановна .Ты дура конченая . Они люди как и все
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Русс

33 минуты назад
Мы дарим тесты на короновирус китаю италии сша,а у самих нет них ,с регионов отсылают анализы в москву и ждут неделю ответ,докатились,нищета и показуха захлестнуло страну,враньё с экрана льётся без остановки
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Инесса Степановна

36 минут назад
Пусть там и остаются навсегда, - там им и место!!!
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нет предела моим нервам

38 минут назад
мы еще и Америке медоборудование самолетом высылаем....ну круто, че
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Гость

38 минут назад
Заваркина пусть садится и шьёт.
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