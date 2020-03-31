Коронавирус
58 минут назад
29 человек с подозрением на выделение коронавируса находятся в инфекционной больнице
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Заболевших коронавирусной инфекцией по прежнему семеро.
Областной оперштаб по ситуации с коронавирусом опубликовал сводку о числе заболевших на 31 марта. По состоянию на 14.00 в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся:
Семь человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
29 человек с подозрением на выделение вируса. Ожидается лабораторное заключение от референс-центра.
В обсерваторе Данкова находится 18 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлены.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1192 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлены.
Семь человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
29 человек с подозрением на выделение вируса. Ожидается лабораторное заключение от референс-центра.
В обсерваторе Данкова находится 18 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлены.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1192 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлены.
13 3588
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гражданин
Психиатр
11111
Наталья
Доко
Русс
Инесса Степановна
нет предела моим нервам
Гость