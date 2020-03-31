Где можно купить,пополнить и актуализировать транспортные карты

Липчанам рекомендуют платить за проезд транспортной картой.

Запрет на оплату проезда в общественном транспорте наличными деньгами в пока не введен. Как сообщили в профильном департаменте, в настоящий момент такой вариант прорабатывается, но пока наряду с транспортной картой ещё можно заплатить наличными.Между тем, в мэрии уже сейчас призывают отказаться от наличных расчетов при оплате проезда. Ведь использование транспортной карты не только позволяет экономить, но и существенно сокращает вероятность распространения коронавирусной инфекции, которая передается, в том числе, через монеты и купюры.Купить карту, пополнить ее и актуализировать можно по адресам, обозначенных на карте, представленной выше, зелеными и фиолетовыми метками.- Если выяснилось, что приобретенная ранее карта не актуализирована, исправить ситуацию можно в так называемых «зонах 24» ПАО «Сбербанк» или в пунктах актуализации (желтые метки на карте). Пополнить баланс можно по всем адресам, обозначенным на карте зеленым, фиолетовыми и красными метками, - сообщили в администрации Липецка.Вместе с тем, для пополнения карт рекомендуется отдавать предпочтение электронным сервисам. Более опытных пользователей призывают помочь пожилым гражданам, и людям, не имеющим навыка работы с компьютером и современными гаджетами.