Спорт

сегодня, 14:47

В Измалковском районе целой семье грозит арест за отказ от обязательных работ

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#Приставы #УФССП #долги
В Измалковском районе целой семье грозит арест за отказ от обязательных работ

Буянить – буянят, а работать не хотят.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, в Измалковском районном отделе судебных приставов находятся исполнительные производства об отбывании обязательных работ в отношении членов семьи Б.

Члены семьи на протяжении полутора лет неоднократно подвергались административным наказаниям. Общее количество обязательных работ за все время привлечения к административной ответственности превысило 800 часов. Граждане не выполняли обязательные работы. Поскольку данные меры в очередной раз не возымели действия, в марте 2020 года судебным приставом-исполнителем Измалковского районного отдела судебных приставов УФССП России по Липецкой области было составлено 24 протокола по ч.4 ст. 20.25 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 150 тыс. рублей до 300 тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Фото om-saratov.ru

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#Приставы #УФССП #долги

Комментарии (2)

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ИК-3

32 секунды назад
Лучше три петра отсидеть, чем пахать за так.
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Mark

сегодня, 14:58
Карантин и не чем себя занять? Прокачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая, это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://spodom.2sms.ru
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