В Измалковском районе целой семье грозит арест за отказ от обязательных работ

Буянить – буянят, а работать не хотят.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, в Измалковском районном отделе судебных приставов находятся исполнительные производства об отбывании обязательных работ в отношении членов семьи Б.

Члены семьи на протяжении полутора лет неоднократно подвергались административным наказаниям. Общее количество обязательных работ за все время привлечения к административной ответственности превысило 800 часов. Граждане не выполняли обязательные работы. Поскольку данные меры в очередной раз не возымели действия, в марте 2020 года судебным приставом-исполнителем Измалковского районного отдела судебных приставов УФССП России по Липецкой области было составлено 24 протокола по ч.4 ст. 20.25 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 150 тыс. рублей до 300 тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

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