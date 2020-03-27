сегодня, 09:37
Завтра закроют все пивные магазины и кальянные
Заведения такого плана попадают под ограничения, связанные с купированием распространения коронавируса в Липецкой области. Если собственники не будут соблюдать постановление региональной администрации, им грозит уголовная ответственность.
- Заведения и предприятия такого плана подпадают под введенные ограничения. Пивные магазины, работающие до 21 часа, должны быть закрыты на период действия постановления главы администрации Липецкой области. Также закроются и пивные кафе. В постановлении четко оговорено, что на следующей неделе смогут работать только те кафе, которые работают на вынос и доставку. Пивные кафе не могут предложить населению ничего, кроме спиртные напитков, а их дистанционная продажа запрещена законодательством, - пояснил Юрий Букреев. - Если пивные магазины или кафе продолжат работу, то нарушение будет зафиксировано в присутствии полиции. За такое нарушение собственникам бизнеса грозит ответственность, вплоть до уголовного дела.
Напомним, накануне глава администрации Липецкой области подписал постановление о новых ограничительных мерах в регионе. В рамках мер, направленных на защиту населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV), принято решение о приостановлении работы ряда учреждений. В том числе, с 28 марта вплоть до 5 апреля 2020 года приостанавливают работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.
Егерь Кузьмичь
Андрей Федорович
Доко
Алкаш с 20 района
Алкашка
от туда
Перри Мейсон
Липчанин
Ехорка
гость