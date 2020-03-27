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Завтра закроют все пивные магазины и кальянные

26 2480
#коронавирус #кафе #пиво
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Завтра закроют все пивные магазины и кальянные

Заведения такого плана попадают под ограничения, связанные с купированием распространения коронавируса в Липецкой области. Если собственники не будут соблюдать постановление региональной администрации, им грозит уголовная ответственность.

Все пивные заведения и кальянные приостановят свою работу с 28 марта по 5 апреля. Об этом GOROD48 сообщил начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Юрий Букреев.

- Заведения и предприятия такого плана подпадают под введенные ограничения. Пивные магазины, работающие до 21 часа, должны быть закрыты на период действия постановления главы администрации Липецкой области. Также закроются и пивные кафе. В постановлении четко оговорено, что на следующей неделе смогут работать только те кафе, которые работают на вынос и доставку. Пивные кафе не могут предложить населению ничего, кроме спиртные напитков, а их дистанционная продажа запрещена законодательством, - пояснил Юрий Букреев. - Если пивные магазины или кафе продолжат работу, то нарушение будет зафиксировано в присутствии полиции. За такое нарушение собственникам бизнеса грозит ответственность, вплоть до уголовного дела.

Напомним, накануне глава администрации Липецкой области подписал постановление о новых ограничительных мерах в регионе. В рамках мер, направленных на защиту населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV), принято решение о приостановлении работы ряда учреждений. В том числе, с 28 марта вплоть до 5 апреля 2020 года приостанавливают работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.
26 2480
#коронавирус #кафе #пиво
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Комментарии (26)

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Егерь Кузьмичь

44 секунды назад
щас и резиновых писюльков и щелей в интим-салонах щас дефицит. возрос резко спрос, а с алиэкспресс доставки тормозятся из за бациллы этой.
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Андрей Федорович

2 минуты назад
Интересно а куда пивнухи свои запасы пива девать будут у ни кег по 20-30 в заначке оно ведь пропадет А * которые пивнища уже наворили куда его девать. А фанатам разливухи куда?
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Доко

5 минут назад
Народ. П сахар и дрожжи тоже запретят ?
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Алкаш с 20 района

11 минут назад
Это какой-то геноцид! Я требую открыть пивнухи. А то буду гнать самогон )
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Алкашка

21 минуту назад
Липчанин, Так сегодня вроде еще и не 28 число!!!
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от туда

21 минуту назад
Теперь все пивные б.у.х.а.р.и.к.и на водку перейдут
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Перри Мейсон

21 минуту назад
Липчанин, потому что сегодня 27 марта)))
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Липчанин

23 минуты назад
У нас пивнуха в доме по Проспект победы 106а как работала так и работает
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Ехорка

24 минуты назад
а интим салоны тоже работать не будуть?
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гость

24 минуты назад
Какое счастье!
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