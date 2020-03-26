Происшествия
12 минут назад
Нарушителя на белой иномарке вычислили за два часа
2 295
Любителю ездить по встречной полосе грозит штраф.
Сотрудники ГИБДД в течение двух часов с момента публикации GOROD48 «Белая иномарка выехала на встречку на перекрестке Папина-Водопьянова» вычислили водителя, нарушившего правила дорожного движения. На него составлен протокол, ему грозит административный штраф.
- Сотрудниками Госавтоинспекции города Липецка был установлен водитель данной иномарки. К водителю применены меры административного характера, составлен административный материал по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. Полиция также обращает внимание участников дорожного движения на неукоснительное соблюдение ПДД.
Белая иномарка попала на запись камеры очевидца странного поведения ее водителя. Неизвестно как машина оказалась на встречной полосе перекрестка улиц Папина-Водопьянова и создавала помехи другому транспорту, пытаясь вывернуть на нужное направление движения.
Добавим, что по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ положен штраф до 5 000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.
- Сотрудниками Госавтоинспекции города Липецка был установлен водитель данной иномарки. К водителю применены меры административного характера, составлен административный материал по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. Полиция также обращает внимание участников дорожного движения на неукоснительное соблюдение ПДД.
Белая иномарка попала на запись камеры очевидца странного поведения ее водителя. Неизвестно как машина оказалась на встречной полосе перекрестка улиц Папина-Водопьянова и создавала помехи другому транспорту, пытаясь вывернуть на нужное направление движения.
Добавим, что по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ положен штраф до 5 000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.
2 295
петушение быдла продолжается
Милая Оксана