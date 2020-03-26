Происшествия

57 минут назад

Белая иномарка выехала на встречку на перекрестке Папина-Водопьянова

6 1136
#нарушение ПДД
2

Как автомобиль там оказался - непонятно. Действия водителя вызвали возмущение других участников дорожного движения.

В социальной сети «Вконтакте». Появилась запись аварийно опасной ситуации, случившейся в Липецке вчера вечером на перекрестке улиц Папина и Водопьянова. Там на полосу встречного движения выехала белая иномарка. Как сообщает автор видео, неясно, как машина оказалась на встречке.


Блуждающая по встречке машина образовала небольшой затор на перекрестке, пытаясь развернуться. Действия водителя не устроили других участников дорожного движения: они справедливо жали на клаксоны.
6 1136
#нарушение ПДД
2

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Иномарки DURACAM

26 минут назад
У меня слово «иномарка» ассоциируется со словом «ДУРАК»!!!
ответить

Сенсей

27 минут назад
Утро на колхозе. Одна колхозница завидует другой.
ответить

Липчанин

29 минут назад
Походу от 15-го выехала
ответить

БОСС

34 минуты назад
Права насосала, а ездить нет
ответить

Сергей 13

35 минут назад
Пенсионер, полностью согласен, надеюсь,у этого конченого осла права изымун полицаи.
ответить

Пенсионер

44 минуты назад
Нужно было блокировать его и немного попинать чтобы другим уродам была наука . Липецке много дибилоидов за рулем кто им справки у психа выдаёт .
ответить

Еще в рубрике

27-летний мужчина разбился при падении с четвертого этажа
#падение с высоты
27-летний мужчина разбился при падении с четвертого этажа

56 минут назад

Происшествия
На улице Коцаря двое в масках подожгли автомобиль «Киа Рио»
#пожар
17
На улице Коцаря двое в масках подожгли автомобиль «Киа Рио»

сегодня, 08:58

Происшествия
Липчанин на фуре раскатал «в лепешку» «ГАЗель» дорожной службы
#ДТП
10
Липчанин на фуре раскатал «в лепешку» «ГАЗель» дорожной службы

вчера, 22:10

Происшествия
Липчанин погиб на трассе под колесами автомобиля
#ДТП
5
Липчанин погиб на трассе под колесами автомобиля

вчера, 21:31

Происшествия
На полигоне в Липецкой области уничтожили боеприпасы времен войны
#уничтожение боеприпасов
На полигоне в Липецкой области уничтожили боеприпасы времен войны

вчера, 21:19

Происшествия
Липчанин на большегрузе смял легковушку
#ДТП
9
Липчанин на большегрузе смял легковушку

вчера, 21:17

Происшествия