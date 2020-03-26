Белая иномарка выехала на встречку на перекрестке Папина-Водопьянова

Как автомобиль там оказался - непонятно. Действия водителя вызвали возмущение других участников дорожного движения.

В социальной сети «Вконтакте». Появилась запись аварийно опасной ситуации, случившейся в Липецке вчера вечером на перекрестке улиц Папина и Водопьянова. Там на полосу встречного движения выехала белая иномарка. Как сообщает автор видео, неясно, как машина оказалась на встречке.





Блуждающая по встречке машина образовала небольшой затор на перекрестке, пытаясь развернуться. Действия водителя не устроили других участников дорожного движения: они справедливо жали на клаксоны.