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Спорт
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34 минуты назад
Липецкая фигуристка выиграла медаль в Санкт-Петербурге с личным рекордом года
Елена Черникова даже выиграла произвольное катание, но слишком многое упустила в короткой программе.
На ледовой арене Академии фигурного катания Черникова взяла «серебро» в турнире мастеров спорта, заработав наивысшую оценку в сезоне – 187,66 балла по сумме короткой и произвольной программ. Это на целых 7 (!) баллов выше, чем на победных соревнованиях пару недель назад в Нижнем Новгороде, но в городе на Неве и конкуренция была выше.
Елена шла лишь 4-й после короткой программы, но великолепно откатала произвольную, продемонстрировав несколько сложных элементов и заработав в ней наивысшие оценки жюри.
Победительницей стала хозяйка льда Валерия Овчинникова из питерской СДЮШОР «Звёздный лёд», которая выступала стабильнее, по итогам обеих программ показавшая соответственно 3-й и 2-й результаты. Её итоговая сумма – 189,18.
Замкнула «тройку» призёров Зарина Кашапова из Татарстана, а всего на лёд выходили у женщин вышли 13 участниц из 8-ми регионов страны.
«Серебряный» успех вместе со своей ученицей разделили тренеры СШ №11 Ольга Хромченко и Наталья Александрова.
Напомним результаты «звёздочки» липецкого фигурного катания на прошлых соревнованиях:
- Турнир на призы Московской федерации фигурного катания, январь 2025, Москва – 3-е место, оценка 173,19:
- Турнир «Северный вальс», январь 2025, Санкт-Петербург – 3-е место, оценка - 180,25:
- Всероссийские соревнования памяти В. Серебровского, апрель 2025, Нижний Новгород – 1-е место, оценка - 180,25:
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