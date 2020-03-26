«Продюсер кричал на режиссера сериала: «Ты должен не шедевр снимать, а перебивку между рекламой»

Липецкий артист играл ментов, бандитов, охранников в российских сериалах. Сегодня он делится с GOROD48 впечатлениями от отечественной киноиндустрии.

Актёр Липецкого государственного театра драмы им. Л. Н, Толстого Павел Чунихин снялся примерно в полутора десятков российских сериалов. Среди них «След», «Десант есть десант», «Морские дьяволы», «Улицы разбитых фонарей», «Гончие». Роли наш земляк исполнял в основном эпизодические, но зато – есть что вспомнить и о чём рассказать.

- Павел, для начала несколько слов о себе – с чего началась ваша биография, как вы попали в индустрию театра и кино?

- Родом я из Добринки. В детстве занимался ушу, брейк-дансом, что впоследствии пригодилось и на съемках – растяжка, пластика, навыки единоборств. Лет в 12 даже занял 2-е место в чемпионате ЦФО по ушу. Но ближе к окончанию школы вдруг задумался о карьере актёра – не совсем типично для сельского пацана. Выбирал между учебными заведениями Тамбова и Воронежа, но в 2003 году вдруг узнал, что в Липецке открывается филиал РАТИ-ГИТИС – подал документы, поступил с первого раза.

Учился и параллельно начал играть роли в театре. Выпустился в 2007 году, а ещё через два года после смерти Владимира Михайловича Пахомова (режиссер ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого в 1977 – 2007 гг. Народный артист РСФСР, прим.) уехал в Санкт-Петербург, поступил в знаменитый Государственный драматический театр на Литейном. В городе на Неве и попа в кино.

- И, как водится, киноартистом стали совершенно случайно…

- Именно! Когда начиналась моя карьера в Санкт-Петербурге, я ещё не участвовал в спектаклях, а только репетировал, нужно было на что-то жить. Случайно познакомился с организатором массовки сериала «Десант есть десант», предложил свои услуги, а в ответ услышал недоуменный вопрос: «Зачем вам массовка? Вы же профессиональный артист!». Объяснил ситуацию, попал на съемочную площадку. А там как раз один из артистов, который должен был играть водителя, не смог участвовать в съемках. Режиссер обратился к нам, «массовикам»: «У кого-нибудь водительские права есть?». Я быстро сориентировался: «У меня! Категории «В» и «С». В общем, сыграл я этого водителя, а режиссер потом подкинул еще несколько ролей – бандитов, охранников (смеется).

- А так часто бывает, что в сериалах у эпизодических актёров по несколько ролей?

- Частенько. В сериале «След», например, у меня их три.

- Смотрю на ваше фото с Максимом Авериным. Впечатляет.

- Это на съемках сериала «Горюнов», где Максим играет командира подводной лодки. У меня там совсем небольшой эпизод, но зато в кадре с Авериным и Евгением Ганелиным.





Евгений Ганелин знаком многим по «Улицам разбитых фонарей», но успевает сниматься и в других сериалах

- А вообще какие они в жизни, любимые артисты? Приходилось читать, что Аверин – довольно заносчивый тип.

- Может быть, где-то они устают от популярности – от любителей селфи, автографов и «поговорить за жизни». Но к коллегам относятся вполне нормально. По отношению ко мне никакого высокомерия не было, очень доброжелательно общались.





«Звезда» «Бригады» Павел Майков и липчанин Павел Чунихин

С Павлом Майковым общались на съемках «Десанта». Вполне дружелюбный парень. Сфотографировались, а он смеется, что на снимке два Пашки – мы же с ним тезки. А такой мэтр, как Александр Сластин меня однажды спасал прямо на съемочной площадке.

- Это как?

- Снимали эпизод «Улицы разбитых фонарей», где он играл бандита, который пытается убить моего героя. Съемки проходили под Питером примерно в сорокаградусный мороз. Все кругом в шубах и дубленках, включая и героя Александра Владимировича (он по сценарию приходит с улицы), а мой персонаж сидит в одном свитере. Один кадр сняли – нужно свет переставить, звук настроить и т.п., а это всё требует времени. У меня уже зуб на зуб не попадает, и тут Сластин начинает подгонять съемочную группу: «Что вы мне парня морозите?! Можете шевелиться быстрее?». В общем ускорил процесс съемок, иначе я, вероятно, превратился бы в ледышку.





Александр Сластин, начавший сниматься ещё в 1960-х годах, и наш герой

- А вообще, как происходят съемки сериалов. Нам рассказывали, что такие артисты, как Сластин, Аверин гримируются и коротают время между эпизодами в отдельных вагончиках, а рядом стоит еще один, поменьше, в котором ютятся все остальные.

- Вообще это называется гримваген – такая походная гримерная. Конечно, у «звезд» они отдельные. Но вообще всё зависит от организации съемок: если она хорошая, то тебе заранее говорят во сколько приехать – прибываешь, гримируешься и марш под камеру. Отснял эпизод, получил гонорар и свободен. Но если организация плохая, то приходится по 10 часов ловить мух рядом со съемочной площадкой в ожидании своей очереди.







На съемках "Морских дьяволов"

- Один знакомый в Москве тоже снимается в сериалах. Однажды он сильно жаловался мне, что жизнь актёра эпизодов очень тяжела – походы по кастингам, очереди, нервотрёпка, непостоянный заработок…

- В принципе, так оно и есть. Но я по кастингам не ходил, а просто отправил свои данные агентству по подбору актёров, и они предлагали мне роли. К тому же у меня была работа в театре. Кастинги это да – тяжело: люди ходят пор ним месяцами и могут никуда в итоге не попасть.

- А ещё замечал: все артисты, включая известных, в интервью постоянно ругают сериала за низкое качество работы, за плохой художественный уровень, за то, что они сделаны «на коленке». Потом эти же актеры встают, прощаются с журналистом и бегут сниматься в тех самых сериалах…

- Конечно, это всё далеко от высокого искусства. Мне запомнился эпизод на съемочной площадке, когда режиссёр начал подбирать большую выразительность в кадре, стремился, чтобы все выглядело более правдиво. Тем самым конвейер несколько замедлился. Продюсер напустился на него с криком: «Ты мне тут не шедевр снимай, а перебивку между рекламой!». Вот она правда жизни: главное – это рекламу продать в сериале, а всё остальное – перебивка. Потому отечественное кино сейчас, мягко выражаясь, не на высоте. Артисты участвуют в этом ради заработка.







Павел и Александр Половцев ("Улицы разбитых фонарей")

- Правду говорят, что одну серию могут снять всего за день?

- За день – это вряд ли, но знаю, что на съемки одной серии «Следа» уходят три дня. Плюс, параллельно работают четыре режиссера, каждый над своей серией. Исполнителям главных ролей остаётся только посочувствовать: мечутся между съемочными площадками, как белки в колесе.Потогонный труд.



- Зато у них и гонорары соответствующие. А вам за эпизоды сколько платили?

- Артисты тоже разделяются на категории: в массовке – вообще копейки. Следующий уровень – так называемая групповка. Это когда ты не просто в толпе на заднем плане, а отчетливо виден в кадре, что-то говоришь или делаешь – например, разбираешь оружие. Там гонорары выше, но в целом за эпизод платили тысяч по 7-8. Рублей, конечно.

- Негусто.

- Нет такой профессии артист эпизода. Большинство людей идут туда, чтобы их заметили, перевели на главные роли.







С Олегом Андреевым ("Улицы разбитых фонарей")

- А обмануть могут – например, не заплатить?

- Не сталкивался. У меня был обратный пример. Отсняли мы серию, моего персонажа благополучно убили – всё, мои съемки закончены. Но режиссер говорит: «Ты завтра тоже приходи!». Я начал уточнять зачем, а он: «Приходи и всё!». Ну, немножечко не в себе был человек под конец съемочного дня, такое тоже встречается. На другой день прихожу, слоняюсь по съемочной площадке и натыкаюсь на того самого режиссёра: «А ты что здесь делаешь? Тебя убили вчера!». Отвечаю, мол, вы сами велели. Он: «Да? Ой, и перебрал я вчера – ну ладно, раз ты по моей вине целый день потерял, распоряжусь, чтобы выплатили тебе гонорар как за полный съемочный день».







"Тебя убили"

- Сейчас вы вернулись в Липецк, набираете роли – нашумевший «Призрак замка Кентервиль», новый «Слишком женатый таксист»… Если позвонят со студии и предложат роль в сериале, а у вас, понимаешь, спектакль «Дюймовочка» в этот день, что вы выберете?

- Спектакль. Театр – это моё основное место работы, мой дом. Тут даже дилеммы нет никакой.

- А если будете свободны в театре?

- Всё возможно. Почему нет?