В мире

59 минут назад

В Китае зафиксирована смерть от хантавируса

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#хантавирус #инфекция
В Китае зафиксирована смерть от хантавируса

Эта инфекция присуща грызунам.

В Китае мужчина скончался от хантавируса. Об этом сообщает во вторник, 24 марта, пишут «Известия». Это первая зафиксированная смерть от этого вида инфекции. Житель провинции Юньнань умер во время поездки в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Все его попутчики были проверены на хантавирус. Это 32 человека. Ни у кого из них хантавирус не найден.

Люди могут заразиться хантавирусом от грызунов или продуктов их жизнедеятельности. Среди симптомов — лихорадка, кровотечение, а также повреждение почек, уточняет РИА Новости. Передача от человека к человеку не характерна для него, подобные случаи были зафиксированы только Аргентине и Чили. Также известны случаи заражения после укусов некоторых видов насекомоядных летучих мышей. Чаще всего люди заражаются в теплые и засушливые времена года, когда в большом количестве выходят на прогулки в лес.

Хантавирус не является новой инфекцией, он известен в течение десятилетий и достаточно изучен. Передача заболевания от человека к человеку не характерна для хантавирусов. Он распространяется через укусы крыс и мышей. Мировая медицина гораздо лучше оснащена для борьбы с хантавирусом в сравнении с COVID-2019, включая разработанную вакцину.

По данным Independent, сообщения о новой вспышке, подобной коронавирусу SARS-CoV-2, распространились в последнее время в соцсетях, однако это сравнение некорректно.Пугающие рассылки нацелены на то, чтобы посеять панику на фоне пандемии коронавируса. Однако хотя сообщение о смерти и является достоверным, речи о вспышке новой инфекции не идет.
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#хантавирус #инфекция

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