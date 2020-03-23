55 минут назад
Число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в Липецкой области снизилось за неделю на 8%
За неделю, с 16 по 22 марта, в Липецкой области зарегистрированы 5748 случаев гриппа и ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 50,2 на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 8,3%. Число внебольничных пневмоний не превышает среднемноголетние показатели.
Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ свидетельствуют о снижении активности вирусов гриппа. Продолжается активная циркуляция негриппозных респираторных вирусов (выявлены в 74,3% от всех положительных проб), представлены бокавирусами, РС-вирусами, аденовирусами и другими).
За неделю в области зарегистрированы 137 случаев внебольничных пневмоний или 1,1 на 10 тысяч населения, что не превышает среднемноголетнего показателя (1,2 на 10 тысяч) и практически на уровне прошлой недели. Среди заболевших преобладают взрослые (67,1%), в т.ч. в возрасте старше 40 лет (48,2%).
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