Число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в Липецкой области снизилось за неделю на 8%

За неделю, с 16 по 22 марта, в Липецкой области зарегистрированы 5748 случаев гриппа и ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 50,2 на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 8,3%. Число внебольничных пневмоний не превышает среднемноголетние показатели.

Как сообщает управление Роспотребнадзора, показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже расчетного эпидемического порога как по совокупному населению (на 19,6%), так и во всех возрастных группах. Дети до 14 лет составляют 62,7% всех заболевших. Госпитализированы 209 человек (3,6% от обратившихся), что не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года (4%). В Липецке заболеваемость также ниже порога как по населению в целом (на 15,2%), так и во всех возрастных группах.



Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ свидетельствуют о снижении активности вирусов гриппа. Продолжается активная циркуляция негриппозных респираторных вирусов (выявлены в 74,3% от всех положительных проб), представлены бокавирусами, РС-вирусами, аденовирусами и другими).



За неделю в области зарегистрированы 137 случаев внебольничных пневмоний или 1,1 на 10 тысяч населения, что не превышает среднемноголетнего показателя (1,2 на 10 тысяч) и практически на уровне прошлой недели. Среди заболевших преобладают взрослые (67,1%), в т.ч. в возрасте старше 40 лет (48,2%).

