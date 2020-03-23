Липчанка сбросила цветочный горшок на крышу автомобиля полицейского

Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 33-летней женщины, обвиняемой в умышленном повреждении чужого имущества и публичном оскорбление представителя власти.

Следствие установило, что 11 июля 2019 года пьяная обвиняемая из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже, сбросила цветочный горшок на крышу автомобиля участкового уполномоченного полиции. Свои действия она сопровождала громкой нецензурной бранью в адрес полицейского.



- Как считает следствие, обвиняемая унизила честь и достоинство майора полиции, находившегося при исполнении и в связи с исполнением своих должностных обязанностей, а также причинила ему материальный ущерб в значительном размере, - сообщает пресс-служба слудственного управления СК РФ по Липецкой области.



По данным следователей, женщина состоит на профилактическом учете как родитель, не исполняющий обязанности по воспитанию детей, кроме того, она неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение административных правонарушений, ведет аморальный образ жизни, нигде не работает и злоупотребляет спиртным.

