Происшествия

58 минут назад

Липчанка сбросила цветочный горшок на крышу автомобиля полицейского

9 1107
#оскорбление представителя власти
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Липчанка сбросила цветочный горшок на крышу автомобиля полицейского

Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 33-летней женщины, обвиняемой в умышленном повреждении чужого имущества и публичном оскорбление представителя власти.

Следствие установило, что 11 июля 2019 года пьяная обвиняемая из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже, сбросила цветочный горшок на крышу автомобиля участкового уполномоченного полиции. Свои действия она сопровождала громкой нецензурной бранью в адрес полицейского.

- Как считает следствие, обвиняемая унизила честь и достоинство майора полиции, находившегося при исполнении и в связи с исполнением своих должностных обязанностей, а также причинила ему материальный ущерб в значительном размере, - сообщает пресс-служба слудственного управления СК РФ по Липецкой области.

По данным следователей, женщина состоит на профилактическом учете как родитель, не исполняющий обязанности по воспитанию детей, кроме того, она неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение административных правонарушений, ведет аморальный образ жизни, нигде не работает и злоупотребляет спиртным.
9 1107
#оскорбление представителя власти
2

Комментарии (9)

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Собач

2 минуты назад
Тазик с цементом лучше
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valerafromsplus

21 минуту назад
Хотя полицейским лучше дарить ведро с рыбой для ухи. :)
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valerafromsplus

24 минуты назад
Да она комплимент хотела сделать ему, да чуть промахнулась. В руки отдала бы, и всё путём! Сейчас бы иное было. :)
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123

27 минут назад
Хуже пьяной бабы ничего в этом мире нет.
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житель

28 минут назад
Лучше бы на голову сбросила,глядишь и уголовного дела бы небыло....
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valerafromsplus

32 минуты назад
в СССР такого не было, никто так и не узнал тайны, что было там у Электроника. Парень он был умный, и не светил, где попало! :)
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valerafromsplus

33 минуты назад
в СССР такого не было, всё было, только тайно. :)
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в СССР такого не было

34 минуты назад
шо твориться
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valerafromsplus

37 минут назад
Карлсон снова проказничает! :)
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