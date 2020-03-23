58 минут назад
Липчанка сбросила цветочный горшок на крышу автомобиля полицейского
Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 33-летней женщины, обвиняемой в умышленном повреждении чужого имущества и публичном оскорбление представителя власти.
- Как считает следствие, обвиняемая унизила честь и достоинство майора полиции, находившегося при исполнении и в связи с исполнением своих должностных обязанностей, а также причинила ему материальный ущерб в значительном размере, - сообщает пресс-служба слудственного управления СК РФ по Липецкой области.
По данным следователей, женщина состоит на профилактическом учете как родитель, не исполняющий обязанности по воспитанию детей, кроме того, она неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение административных правонарушений, ведет аморальный образ жизни, нигде не работает и злоупотребляет спиртным.
Собач
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житель
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в СССР такого не было
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