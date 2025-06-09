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Общество
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сегодня, 18:08
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Детские площадки – приоритет развития для двух округов города
На стратегических сессиях избирательных округов Литовкина и Подзорова обсудили обустройство детских и спортивных площадок. Оба округа имеют в решении этого вопроса свои особенности.
— Все обращения мы сгруппировали по управляющим компаниям, и я их передаю представителям УК. По каждой жалобе будем добиваться результата, — рассказал Василий Литовкин.
Жительница дома № 9 по проспекту Мира добавила в этот список свою лепту: во дворе необходима детская площадка.
Василий Литовкин согласился — детские площадки новолипчане выбирают в приоритет благоустройства на каждой стратегической сессии. Однако в Левобережье возможностей строительства больших детских комплексов, как в новых районах города, нет из-за меньшей плотности населения. Ведь последующее содержание таких площадок финансово ложится на жильцов. И для тех, кто живет в двухэтажках, новая строка в квитанции за содержание жилья будет несопоставима со взносами жильцов 14-, 17- и более этажных домов.
— На встречах губернатор отмечает потребность в детских площадках в нашем округе, и сейчас мы прорабатываем оптимальную комплектацию оборудования таких площадок, чтобы они были комфортными и оптимальными с точки зрения стоимости, — поделился Литовкин.
Представитель жителей улиц Осипенко, Расковой и Крупской напомнил о другой проблеме — его кварталу необходима площадка для выгула собак.
— Я уже направил письма по этому вопросу контролирующим организациям и профильным департаментам. Как только получу от них положительные заключения, приступим к обсуждению этого вопроса с представителями мэрии, в том числе по изысканию средств, — ответил Василий Литовкин и напомнил о важности общих действий в решении таких вопросов.
— Я уже направил письма по этому вопросу контролирующим организациям и профильным департаментам. Как только получу от них положительные заключения, приступим к обсуждению этого вопроса с представителями мэрии, в том числе по изысканию средств, — ответил Василий Литовкин и напомнил о важности общих действий в решении таких вопросов.
— Основная задача депутата – сподвигнуть ответственных лиц к действию, помогать людям взаимодействовать с органами власти. Но если мы будем добиваться порядка совместно, наши действия станут результативнее, —отметил Василий Литовкин.
На стратегической сессии 18-го округа было по-настоящему жарко: за окном +35, а в зале зашкаливали эмоции — активные жители бурно обсуждали будущее своего района с модератором встречи — депутатом Липецкого городского Совета Игорем Подзоровым.
Напомним, 18-й избирательный округ Липецка охватывает территорию от котлована на месте бывшего кинотеатра «Спутник» до ТЦ «Виктория», вправо он уходит через проспект Победы до улицы Папина и вбирает в себя весь частный сектор до Центрального рынка.
— В 64-ю школу ходят мои дети, и по утрам в школьном дворе мы занимаемся спортом. Этот двор — место притяжения. Но у всех, кто занимается здесь по утрам, настоящая боль — недавно спилили тренажеры: «рукоход», лавочку, на которой качали пресс, турники. Теперь утром люди стоят в очереди, чтобы позаниматься. Нам не хватает элементарных спортивных снарядов! — посетовала жительница проспекта Победы Ирина Дмитриева.
— 24 мая, в день последнего звонка, гимназию №64 посещал мэр Роман Ченцов, школу №72 — губернатор Игорь Артамонов. Школе №72 пообещали не только капитальный ремонт, но и стадион, за который собрано более 400 подписей. В следующем году гимназия №64 также вступает в стадию ремонта. А сумму, выделенную на выполнение наказов жителей округа в следующем году (как в этом — 5 миллионов рублей на спортплощадку в 72-й школе), мы направим на обустройство спортивной площадки у 64-й гимназии.
А турник спилили не просто так — он не отвечал существующим требованиям безопасности. Также новая современная площадка вот-вот появится совсем рядом со школьным стадионом — у дома №34 по улице Мичурина. Стоит только спуститься по лестнице со школьного двора — и вы там окажетесь! — подробно ответил липчанке Игорь Подзоров.
Новый двор со всеми необходимыми тренажерами откроется совсем скоро. Хорошие элементы старой дворовой площадки с улицы Мичурина не пропали даром: их, а также еще две лавочки, уже установили во дворе дома по проспекту Победы 19. Благодарные родители ответили на это восторженными отзывами в соцсетях.
— А вот у нас между домом №19а по проспекту Победы и домом №3 на той стороне — жуткая дорога, — пожаловалась еще одна участница стратегической сессии.
— С этого адреса уже как минимум четыре обращения за последнее время. Этот участок дороги уже проработан с администрацией города, я только в пятницу говорил об этом с вице-мэром Анной Шамаевой. Подрядчики уже определены, планируется, что работы начнутся с 1 июля, — сказал Игорь Подзоров.
По традиции стратегическая сессия завершилась голосованием за приоритеты развития округа. Помимо девяти основных направлений работы в части благоустройства можно было добавить свои конкретные пожелания с указанием адресов и контактных данных.
На стратегической сессии 18-го округа было по-настоящему жарко: за окном +35, а в зале зашкаливали эмоции — активные жители бурно обсуждали будущее своего района с модератором встречи — депутатом Липецкого городского Совета Игорем Подзоровым.
Напомним, 18-й избирательный округ Липецка охватывает территорию от котлована на месте бывшего кинотеатра «Спутник» до ТЦ «Виктория», вправо он уходит через проспект Победы до улицы Папина и вбирает в себя весь частный сектор до Центрального рынка.
— В 64-ю школу ходят мои дети, и по утрам в школьном дворе мы занимаемся спортом. Этот двор — место притяжения. Но у всех, кто занимается здесь по утрам, настоящая боль — недавно спилили тренажеры: «рукоход», лавочку, на которой качали пресс, турники. Теперь утром люди стоят в очереди, чтобы позаниматься. Нам не хватает элементарных спортивных снарядов! — посетовала жительница проспекта Победы Ирина Дмитриева.
— 24 мая, в день последнего звонка, гимназию №64 посещал мэр Роман Ченцов, школу №72 — губернатор Игорь Артамонов. Школе №72 пообещали не только капитальный ремонт, но и стадион, за который собрано более 400 подписей. В следующем году гимназия №64 также вступает в стадию ремонта. А сумму, выделенную на выполнение наказов жителей округа в следующем году (как в этом — 5 миллионов рублей на спортплощадку в 72-й школе), мы направим на обустройство спортивной площадки у 64-й гимназии.
А турник спилили не просто так — он не отвечал существующим требованиям безопасности. Также новая современная площадка вот-вот появится совсем рядом со школьным стадионом — у дома №34 по улице Мичурина. Стоит только спуститься по лестнице со школьного двора — и вы там окажетесь! — подробно ответил липчанке Игорь Подзоров.
Новый двор со всеми необходимыми тренажерами откроется совсем скоро. Хорошие элементы старой дворовой площадки с улицы Мичурина не пропали даром: их, а также еще две лавочки, уже установили во дворе дома по проспекту Победы 19. Благодарные родители ответили на это восторженными отзывами в соцсетях.
— А вот у нас между домом №19а по проспекту Победы и домом №3 на той стороне — жуткая дорога, — пожаловалась еще одна участница стратегической сессии.
— С этого адреса уже как минимум четыре обращения за последнее время. Этот участок дороги уже проработан с администрацией города, я только в пятницу говорил об этом с вице-мэром Анной Шамаевой. Подрядчики уже определены, планируется, что работы начнутся с 1 июля, — сказал Игорь Подзоров.
По традиции стратегическая сессия завершилась голосованием за приоритеты развития округа. Помимо девяти основных направлений работы в части благоустройства можно было добавить свои конкретные пожелания с указанием адресов и контактных данных.
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