Детские площадки – приоритет развития для двух округов города

— Основная задача депутата – сподвигнуть ответственных лиц к действию, помогать людям взаимодействовать с органами власти. Но если мы будем добиваться порядка совместно, наши действия станут результативнее, —отметил Василий Литовкин.На стратегической сессии 18-го округа было по-настоящему жарко: за окном +35, а в зале зашкаливали эмоции — активные жители бурно обсуждали будущее своего района с модератором встречи — депутатом Липецкого городского Совета Игорем Подзоровым.Напомним, 18-й избирательный округ Липецка охватывает территорию от котлована на месте бывшего кинотеатра «Спутник» до ТЦ «Виктория», вправо он уходит через проспект Победы до улицы Папина и вбирает в себя весь частный сектор до Центрального рынка.— В 64-ю школу ходят мои дети, и по утрам в школьном дворе мы занимаемся спортом. Этот двор — место притяжения. Но у всех, кто занимается здесь по утрам, настоящая боль — недавно спилили тренажеры: «рукоход», лавочку, на которой качали пресс, турники. Теперь утром люди стоят в очереди, чтобы позаниматься. Нам не хватает элементарных спортивных снарядов! — посетовала жительница проспекта Победы Ирина Дмитриева.— 24 мая, в день последнего звонка, гимназию №64 посещал мэр Роман Ченцов, школу №72 — губернатор Игорь Артамонов. Школе №72 пообещали не только капитальный ремонт, но и стадион, за который собрано более 400 подписей. В следующем году гимназия №64 также вступает в стадию ремонта. А сумму, выделенную на выполнение наказов жителей округа в следующем году (как в этом — 5 миллионов рублей на спортплощадку в 72-й школе), мы направим на обустройство спортивной площадки у 64-й гимназии.А турник спилили не просто так — он не отвечал существующим требованиям безопасности. Также новая современная площадка вот-вот появится совсем рядом со школьным стадионом — у дома №34 по улице Мичурина. Стоит только спуститься по лестнице со школьного двора — и вы там окажетесь! — подробно ответил липчанке Игорь Подзоров.Новый двор со всеми необходимыми тренажерами откроется совсем скоро. Хорошие элементы старой дворовой площадки с улицы Мичурина не пропали даром: их, а также еще две лавочки, уже установили во дворе дома по проспекту Победы 19. Благодарные родители ответили на это восторженными отзывами в соцсетях.— А вот у нас между домом №19а по проспекту Победы и домом №3 на той стороне — жуткая дорога, — пожаловалась еще одна участница стратегической сессии.— С этого адреса уже как минимум четыре обращения за последнее время. Этот участок дороги уже проработан с администрацией города, я только в пятницу говорил об этом с вице-мэром Анной Шамаевой. Подрядчики уже определены, планируется, что работы начнутся с 1 июля, — сказал Игорь Подзоров.По традиции стратегическая сессия завершилась голосованием за приоритеты развития округа. Помимо девяти основных направлений работы в части благоустройства можно было добавить свои конкретные пожелания с указанием адресов и контактных данных.