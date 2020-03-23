Происшествия

57 минут назад

Ветер опрокинул на автомобиль «Киа» ограждение мусорной площадки

14 1331
#ветер
1
Ветер опрокинул на автомобиль «Киа» ограждение мусорной площадки

На улице Свиридова в Липецке ветер снес ограждение мусорной площадки на иномарку. Владелец автомобиля обратился в полицию заявлением о повреждении имущества.

По предварительной информации, ветер сдул ограждение мусорной площадки и отбросил на автомобиль «КИА». Металлическая конструкция разбила заднее стекло и повредила кузов машины.
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- На улицу Свиридова выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №7, в связи с повреждением автомобиля проводится проверка, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

14 1331
#ветер
1

Комментарии (15)

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Фил

4 секунды назад
Конченые дебилы.завидуйте молча нишеброды
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надо разбираться

2 минуты назад
Возможно ветер пришёл из украины или сша
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ну что тут скажешь

4 минуты назад
Судить ветер и привлечь его к административной ответственности
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Киа -управляй своей мечтой !

4 минуты назад
И ты забудешь навсегда слово ТАЗ !
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Выпосмотрите статистику уровнЯпродаж

8 минут назад
и увидите ,что КИА входит в ТОП 5 по уровню продаж и это о чем то говорит ? а ? Люди -не дураки ,ведь ? а ? знают что берут !
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ТЫ -ХАХОЛ

14 минут назад
я ТЕБЯ УЗНАЛ ! ХВАТИТ ТЕБЕ ЗАВИДОВАТЬ УСПЕШНЫМ ЛЮДЯМ ! Киа может себе позволить только настоящий работяга ,который вкалывает ,по настоящему вкалывает , а не сидит здесь целыми днями и обсирает автовладельцев попавших в беду ! Это же ты под разными никами штопаешь ,а такие как Мать хохла , ИГП , Шомпол , Иномарки Дур **кам , Участковый и т д !
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НЕ ПАТРИОТ

14 минут назад
Киа рио - едет, как ГАВНО!, ))) - Если "РИА едет, как гавно", ка тогда едет ВАЗ?!?)))
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На самом деле

16 минут назад
Чушня, в этом бюджетном куске иногавна за лям даже подсветки кнопок ЭСП и брызговиков нет! И на трассе уже на 90 кмч его болтает, как гавно в проруби! Металла нет - фольга от сигаретной пачки толще и краски три микрона, даже полирнуть нельзя! Пружины задние три витка!!!, даже на небольшой ямке пробивает аж в сракатан! Короче ПОЛНОЕ ГАВНО!!!
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Киа рио - едет, как ГАВНО!

22 минуты назад
Рио -управляй мечтой !, киа рио - управляй гавном, эту неуправляемую тарантайку из фольги придумали, чтобы избавить мир от таких как ты дураков!
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опять

24 минуты назад
ликвидирован бомжацкий инохлам с «элитным» местом у мусорки
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