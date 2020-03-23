57 минут назад
Ветер опрокинул на автомобиль «Киа» ограждение мусорной площадки
На улице Свиридова в Липецке ветер снес ограждение мусорной площадки на иномарку. Владелец автомобиля обратился в полицию заявлением о повреждении имущества.
- На улицу Свиридова выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №7, в связи с повреждением автомобиля проводится проверка, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Фил
надо разбираться
ну что тут скажешь
Киа -управляй своей мечтой !
Выпосмотрите статистику уровнЯпродаж
ТЫ -ХАХОЛ
НЕ ПАТРИОТ
На самом деле
Киа рио - едет, как ГАВНО!
опять