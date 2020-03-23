Ветер опрокинул на автомобиль «Киа» ограждение мусорной площадки

На улице Свиридова в Липецке ветер снес ограждение мусорной площадки на иномарку. Владелец автомобиля обратился в полицию заявлением о повреждении имущества.







- На улицу Свиридова выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №7, в связи с повреждением автомобиля проводится проверка, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



По предварительной информации, ветер сдул ограждение мусорной площадки и отбросил на автомобиль «КИА». Металлическая конструкция разбила заднее стекло и повредила кузов машины.- На улицу Свиридова выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №7, в связи с повреждением автомобиля проводится проверка, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.