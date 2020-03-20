Полицейские задержали уличных грабителей

Задержанных подозревают в нападении на 67-летнюю женщину.

1 марта на улице Коцаря в Липецке ограбили 67-летнюю женщину: у нее отняли кошелек с 14000 рублей и банковскими картами.



- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в совершении грабежа: ранее судимого 19-летнего липчанина и 21-летнего безработного, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

