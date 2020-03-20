Происшествия

46 минут назад

Полицейские задержали уличных грабителей

4 811
#грабеж
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Полицейские задержали уличных грабителей

Задержанных подозревают в нападении на 67-летнюю женщину.

1 марта на улице Коцаря в Липецке ограбили 67-летнюю женщину: у нее отняли кошелек с 14000 рублей и банковскими картами.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в совершении грабежа: ранее судимого 19-летнего липчанина и 21-летнего безработного, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
4 811
#грабеж
1

Комментарии (4)

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Викторм

8 минут назад
Кретины....
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Это поколение

26 минут назад
Это были два петуха, а деньги на презервативы, путина , Которое не может работать из-за ЕГЭ !.
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ГОВНОВОЗ

28 минут назад
А я первого марта выкачал и вылил в поле 120 тонн пипецких говняшек и химии НАПИШИТЕ ПРО МЕНЯ В Г48 это новость интересней
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Это были два петуха, а деньги на презервативы

37 минут назад
Они просто не хотели размножаться
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