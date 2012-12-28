Пропавшую 17-летнюю липчанку нашли

Девушку искали с 29 сентября.

Полицейские установили местонахождение пропавшей без вести 17-летней липчанки, которую искали с 29 сентября. Она доставлена в территориальный отдел полиции.«Сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних предстоит выяснить причины и обстоятельства самовольного ухода подростка из дома. Мама несовершеннолетней будет привлечена к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.