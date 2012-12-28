Все новости
Происшествия
1346
сегодня, 16:44
10

Пропавшую 17-летнюю липчанку нашли

Девушку искали с 29 сентября.

Полицейские установили местонахождение пропавшей без вести 17-летней липчанки, которую искали с 29 сентября. Она доставлена в территориальный отдел полиции.

«Сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних предстоит выяснить причины и обстоятельства самовольного ухода подростка из дома. Мама несовершеннолетней будет привлечена к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
пропавшие без вести
0
1
3
9
1

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Велемур
18 минут назад
Убивает, когда молодые семейные девочки всегда дома и на связи в одночасье пропадают на 2-3 и более дня не выходя на связь что должны думать родители? безответственность.
Ответить
Ха
39 минут назад
пороть их надо ремнем и воспитывать, понадавали им прав, они и на дыбы теперь встают, и делают что хотят, и никто ничего не сделает. Те кто постарше намного воспитаннее и умнее, знали, что за любой проступок будет наказание, наступление ответственности. А этой барышне похоже плевать на тех кто ее ростил, заботился, на мать в том числе наплевала, стыд и срам.
Ответить
Хм
21 минуту назад
А за что пороть? Какое-то преступление совершила, ощнственноорамное деяние?
Ответить
Мила
26 минут назад
Ну вы же не знаете причины, что в семье происходит, а берётесь судить! Вот вам и стыд и срам!
Ответить
Надя
сегодня, 17:01
А причём мать??? Сейчас так называемые "несовершенолетние" совокупляются с 14 лет, а то и ранее!!! Удержать их дома невозможно!!! Только если родителям не работать!!!
Ответить
Юрист
сегодня, 17:07
До 18 лет ответственность несут родители или опекуны. Конечно, она бы могла немного подождать и уйти уже совершеннолетней. Но, видимо.были какие-то причины.
Ответить
ттт
сегодня, 16:58
так в 16 уже паспорт дают - все человек совершеннолетний, может творить любую фигню под СВОЮ ответственность ...
Ответить
Учи матчасть
55 минут назад
Полная дееспособность в России наступает с момента достижения 18-летнего возраста.
Ответить
Немного не так
18 минут назад
Полная дееспособность в России наступает с момента достижения 18-летнего возраста. Дееспособность-да. Распоряжение собственными средствами и трудоустройство с согласия родителей-с - 14 Распоряжение средствами и трудоустройство- с 26 лет уже самостоятельно. А свободу перемещения человеку, имеющему паспорт никтотне отменял.
Ответить
Ух ты
сегодня, 17:09
Не знал, что есть ещё люди, которые думают, что паспорт дают с 16 лет. Вы точно проживаете в нашей стране и следите за жизнью общества? Паспорт уже несколько десятилетий дают с 14 лет!
Ответить
