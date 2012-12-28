Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
сегодня, 16:44
Пропавшую 17-летнюю липчанку нашли
Девушку искали с 29 сентября.
«Сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних предстоит выяснить причины и обстоятельства самовольного ухода подростка из дома. Мама несовершеннолетней будет привлечена к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
