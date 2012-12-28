Все новости
Общество
37
13 минут назад

В районе Новолипецка отключат холодную воду

4 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители шести улиц Левобережья, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 34, 38, 40, 42, 44 по проспекту Мира, №№ 2, 4, 6 по улице 9 Мая, №№ 9, 9а, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 18, 20, 22, 24 по улице Суворова, №№ 13, 15 по улице Невского, №№ 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 9 по улице Осипенко, №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 по улице Прокатной.

Подвоз воды будет организован по адресу: улица Осипенко, 5, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
отключение воды
0
0
0
0
0

подтвердить