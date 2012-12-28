Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Общество
37
13 минут назад
В районе Новолипецка отключат холодную воду
4 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители шести улиц Левобережья, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по адресу: улица Осипенко, 5, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
