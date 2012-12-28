При реконструкции сетей водоснабжения оставили без света более 8,5 тысяч липчан и 130 юрлиц
53-летний ельчанин украл велосипед у ребенка
Преступление совершено в День знаний.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ельцу в ходе оперативных мероприятий установили причастность к преступлению 53-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчина похитил велосипед и спрятал его для последующей продажи.
По факту кражи происхождения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». 53-летнему ельчанину грозит до двух лет лишения свободы.
Велосипед возвращен ребенку.
