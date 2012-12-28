53-летний ельчанин украл велосипед у ребенка

Преступление совершено в День знаний.

1 сентября 9-летний мальчик оставил свой велосипед у фонтана в сквере им. А.С. Пушкина в Ельце. Увлекшись играми с друзьями, он забыл о своем двухколесном транспорте и вернулся домой без него. О пропаже родители узнали лишь на следующий день, после чего обратились в полицию с заявлением о краже. Ущерб оценили в 10 тысяч рублей.Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ельцу в ходе оперативных мероприятий установили причастность к преступлению 53-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчина похитил велосипед и спрятал его для последующей продажи.По факту кражи происхождения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». 53-летнему ельчанину грозит до двух лет лишения свободы.Велосипед возвращен ребенку.