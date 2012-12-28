Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Погода в Липецке
253
сегодня, 17:00
В Липецкой области сухо и до +19
Выходные будут теплее обычного на 2-3 градуса.
Среднесуточные температуры воздуха составят 10-12 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, ночью чуть слабее, 5-10 м/сек, днем усилится, до 8-13 м/сек.
Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, днем – от +14 до +19.
.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем – от +15 до +17 градусов.
День 4 октября стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 4 градуса мороза.
