Пропавшую в Липецке 7-летнюю девочку нашли в Новосибирске
Общество
17-летнюю девушку ищут с 29 сентября
Происшествия
Одна из лучших липецких тренеров по плаванию не смогла победить онкологию
Спорт
Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин
Общество
Дело — труба: муж с женой украли 11 труб от медицинской организации
Общество
Неотложка попала в ДТП в Липецке
Происшествия
Очевидцы пожаловались на опасный маневр водителя автобуса
Происшествия
На Лебедянском шоссе вспыхнул автомобиль
Происшествия
В Липецкой области более 160 педагогов среднего профессионального образования получили награды
Общество
Очевидцы пожаловались на опасный маневр водителя автобуса
Происшествия
Пропавшую 17-летнюю липчанку нашли
Происшествия
Концентрация пыли у асфальтобетонного завода превышала норму в 4 раза
Общество
За два дня водители автобусов нарушили правила 123 раза
Происшествия
«После «Прометея» я твердо решила стать учителем!»
Общество
Конфискованный автомобиль липчанин разобрал на запчасти и спрятал
Общество
В районе Новолипецка отключат холодную воду
Общество
За кражу из незапертой квартиры драгоценностей больше чем на 1,2 миллиона рублей — пять лет колонии
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +19
Погода в Липецке
В парках сегодня продолжают раскладывать приманки-брикеты
Общество
Погода в Липецке
253
сегодня, 17:00

В Липецкой области сухо и до +19

Выходные будут теплее обычного на 2-3 градуса.

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области останется высоким, осадки маловероятны. 5 и 6 октября к региону приблизится циклон с Атлантики, который принесет с собой дожди различной интенсивности.

Среднесуточные температуры воздуха составят 10-12 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, ночью чуть слабее, 5-10 м/сек, днем усилится, до 8-13 м/сек.

Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, днем – от +14 до +19.
.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем – от +15 до +17 градусов.

День 4 октября стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 4 градуса мороза.
