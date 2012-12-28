Все новости
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
С 22 сентября в Липецке ищут 43-летнего мужчину
Происшествия
Житель Воронежа перевернулся на кроссовере под Липецком
Происшествия
«Москвич» и «Лада Гранта» столкнулись на грязинской трассе: пострадали оба водителя
Происшествия
Участники вечернего ДТП у поселка Матырский ищут свидетелей
Происшествия
Сегодня в Липецке: интеллектуальные игры на трезвую голову, выгоревших липчан заменят на работе
Общество
«Зачем мне с мэрией что-то согласовывать, если это моя земля?»
Общество
20-летнего ельчанина будут судить по обвинению в покушении на убийство сверстника и нападениях на подростков
Происшествия
Салютующий квадроцикл заметили ночью на тротуарах Ельца
Происшествия
Липецкие перевозчики намерены добиваться повышения тарифа на проезд
Общество
В поликлинике на Советской работает новый подрядчик
Здоровье
Трёх бездомных собак застрелили из ружья
Происшествия
«Зачем мне с мэрией что-то согласовывать, если это моя земля?»
Общество
За полгода липчане взяли микрозаймов на 360 миллионов рублей
Экономика
Кражу мопеда от школы записала камера наблюдения
Происшествия
В Липецкой области до +15
Погода в Липецке
Гнул лопату в трубу и поднимал одной рукой девушку вместо гири
Спорт
В районах Тракторного и Карьера отключат холодную воду
Общество
Утром 1 октября в Липецке зазвучат сирены
Общество
Погода в Липецке
151
25 минут назад
1

В Липецкой области до +15

Из недавней июльской погоды — сразу в климатическую осень.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в тылу циклона, осадки маловероятны, небольшие дожди ожидаются лишь ночью 25 сентября. С ростом атмосферного давления усилится влияние антициклона с северо-запада и сохранится вторжение холода с севера, ночные температуры в низких местах могут опуститься до 1 градуса мороза.

Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов тепла, что на 2-4 градусов ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 сентября в Липецкой области переменная облачность, ночью небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, днем – от +10 до +15. 

В Липецке переменная облачность, ночью небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем — от +11 до +13 градусов.

День 25 сентября стал самым теплым в Липецке в 1974 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1973 году — 3 градуса мороза. 

похолодание
0
0
0
1
0

Комментарии (1)

Сначала новые
Сегодня
20 минут назад
Погода отвратительна:серость и холодина. После такого холоднющего Июня и Август Сентябрь и Октябрь обязаны вернуть долг теплом не на севере живем
