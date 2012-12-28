В Липецкой области до +15

Из недавней июльской погоды — сразу в климатическую осень.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в тылу циклона, осадки маловероятны, небольшие дожди ожидаются лишь ночью 25 сентября. С ростом атмосферного давления усилится влияние антициклона с северо-запада и сохранится вторжение холода с севера, ночные температуры в низких местах могут опуститься до 1 градуса мороза.Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов тепла, что на 2-4 градусов ниже климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 сентября в Липецкой области переменная облачность, ночью небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, днем – от +10 до +15.В Липецке переменная облачность, ночью небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем — от +11 до +13 градусов.День 25 сентября стал самым теплым в Липецке в 1974 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1973 году — 3 градуса мороза.