Сегодня в Липецке: интеллектуальные игры на трезвую голову, выгоревших липчан заменят на работе
20-летнего ельчанина будут судить по обвинению в покушении на убийство сверстника и нападениях на подростков
Погода в Липецке
151
25 минут назад
1
В Липецкой области до +15
Из недавней июльской погоды — сразу в климатическую осень.
Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов тепла, что на 2-4 градусов ниже климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 сентября в Липецкой области переменная облачность, ночью небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, днем – от +10 до +15.
В Липецке переменная облачность, ночью небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем — от +11 до +13 градусов.
День 25 сентября стал самым теплым в Липецке в 1974 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1973 году — 3 градуса мороза.
0
0
0
1
0
Комментарии (1)