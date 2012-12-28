Все новости
Происшествия
107
29 минут назад
2

Жертва интернет-мошенников сделала 15 переводов аферистам

Женщина лишилась 2,7 млн рублей.

На электронную почту жительницы Грязинского района пришло сообщение о том, что ее личный кабинет на портале «Госуслуг» взломан мошенниками. В письме был указан номер, по которому её начала консультировать «оператор». В ходе общения он переключил женщину на афериста, представившегося экспертом Банка России.

«Специалисты банка»убедили женщину, что её данными пользуются мошенники, и они уже успели оформить кредитные заявки в нескольких банках. Деньги должны пойти якобы на финансирование запрещенных организаций.

Чтобы избежать сурового уголовного наказания, женщина должна была довериться сотруднику спецслужб и действовать в соответствии с его указаниями. Обещания лжеправоохранителя снять все обвинения показались жертве достаточно убедительными. Дальше в цепочку обмана вступил лжесотрудник Центробанка, который рассказал главную задачу — отменить все заявки и обезопасить имеющиеся деньги. Мошенникам стала доступна информация обо всех сбережениях женщины.

«Операция по спасению сбережений женщины длилась неделю. 15 переводов на карту злоумышленников обошлись женщине потерей 2,7 млн рублей. Обещанная компенсация тоже оказалась выдумкой мошенников. Также они оформили кредит и кредитную карту на имя потерпевшей без её ведома», — сообщили в УМВД России по Липецкой области

Женщина обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Расследование продолжается.
Сначала новые
Неужели
10 минут назад
За неделю,она не могла понять,что ее разводят на деньги? Удивительно,как можно во все верить?
Ответить
кит
11 минут назад
Если государство не может защитить своих граждан от итернет -мошенников то оно должно возместить урон!
Ответить
