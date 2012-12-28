За кражу из незапертой квартиры драгоценностей больше чем на 1,2 миллиона рублей — пять лет колонии
сегодня, 14:21
Более чем на полусотне улиц Липецка отключат холодную воду
Из-за плановых ремонтных работ на сетях 5 октября без холодной воды останется более 50 улиц в районе Новолипецка, центральной части Липецка, предупредили в «РВК-Липецк».
В этот же период подачу холодной воды приостановят жителям частного сектора улиц Озерной, Лермонтова, Лесопарковой, Волжской, Островского, Санитарной, Пляжной, Аносова, Багратиона, Береговой, Левобережной, Солидарности, Гастелло, 2-й Лесной, Лесной.
Подвоз воды будет организован по адресам: проспект Мира, 10, улица Зегеля, 1, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
Также 5 октября в связи с необходимостью проведения ремонтных работ РВК-Липецк временно, с 10:00 до завершения работ, ограничит подачу холодной воды потребителям по адресам:
- ул. Космонавтов, 62/1, 58, 59/1, 56а, 54, 54Б, 58/3, 58/2, 56/3, 52, 50, 48/2, 48/1, 46/3, 46, 46/1, 46/4, 44/1, 44/2, 44/3, 42/1, 42/2, 42/3, 36/4, 36/3, 36/2, 34/2; ул. Титова, 8, 8г, 10, 15, 13, 13а, 21, 9/6, , 9/4, 9/5, 9/3, 9/2, 9/1, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 3/3, 3/2, 6/1, 6/2, 6/3;
- ул. Терешковой, 6а; ул. Гагарина, 123/3, 115/4, 131, 129, 125, 125/1, 125/2, 123, 123/2, 121/1, 121/2, 117а, 117, 119/1, 119/2, 115/1, 115/2, 115/3, 111/1, 111/2, 109, 107/3, 107/3, 107/1, 107/2.
