Более чем на полусотне улиц Липецка отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 5 октября без холодной воды останется более 50 улиц в районе Новолипецка, центральной части Липецка, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до завершения работ холодную воду отключат в домах №№ 1, 1б, 2, 3, 5, 7, 8, стр.2 по улице Левобережной, №№ стр. 4а, 5, 6, 6а на площади Мира, № 1 по улице Разина, №№ 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 по проспекту Мира, №№ 2, 4 по улице Аносова, №№ 1, 2, 4, 13, 15 по улице Островского, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11а по улице Парковой, №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10а, 12, 14, 16 по улице Крупской, №№ 1, 3, 14, 14/1, 14в, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28 по улице Суворова, №№ 9, 10, 15, 15а/1, 16, 18, 20, 22, 24/1, 24/2, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28 по улице Невского, №№ 1, 1г, вл. 1, 3, 3г, 4а, вл. 4, 4в, 4в вл.1, 6, 7, вл. 8, 9, 9а, 22 по улице Металлургов, №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, вл. 10б, 10б корп.1 по улице Фестивальной, №№ 10, 10/1, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22/5, 22/6, 25 по улице Осипенко, № 1 по улице Гастелло, № 1а по улице Солидарности, №№ 2 корп.1, 2а стр.1, 2 стр.1 по улице Лесной, №№ 5, стр.5, 8, 10, 10а, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 18 корп.1 по улице М. Расковой, №№ 2, 4, 6, 7а к.1, 7а, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 9а, 21, 21 стр.1, 23, 24а, 25 по улице Гришина, №№ 2а, 5, стр.7а, 9, 11, 12 по улице Фадеева, № 2а по улице Дундича, №№ 5 стр.4, 5 стр.3 по улице Фанерной, №№ 1, 3 стр.1 по улице Лесной, №№ 22, 22а, 22б, 22в по улице Рабочей, №№ 4, 9 по улице Талалихина, №№ 23, 25, 26, 27, 29, 31 по улице Прокатной, №№ 8, 10, 30, 32а, 34, 34а по улице Плеханова, №№ 4, 4а, 5 на площади Плеханова, №№ 3, 5, 5а, 5б, 8, 10, 11, 12, 12а, 12б, 16, 19, 21 по улице Интернациональной, №№ 1, 2, 6 по улице Зегеля, №№ 3, 4, 7 по улице Желябова, №№ 5, 7, 7а, 9 по улице Ленина, №№ 1, 3 на площади Ленина-Соборной, № 1 по улице Саперной, № 1б по Петровскому проезду, № 3 на площади Петра Великого, №№ 1, 2, 4а, 4б на улице Кузнечной, №№ 9, 10 на площади Революции, №№ 2, 5, вл. 9, 25, 27/1, 27, 30, 31/2, 31 по улице Карла Маркса, № 2 по улице Первомайской.В этот же период подачу холодной воды приостановят жителям частного сектора улиц Озерной, Лермонтова, Лесопарковой, Волжской, Островского, Санитарной, Пляжной, Аносова, Багратиона, Береговой, Левобережной, Солидарности, Гастелло, 2-й Лесной, Лесной.Подвоз воды будет организован по адресам: проспект Мира, 10, улица Зегеля, 1, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.Также 5 октября в связи с необходимостью проведения ремонтных работ РВК-Липецк временно, с 10:00 до завершения работ, ограничит подачу холодной воды потребителям по адресам:- ул. Космонавтов, 62/1, 58, 59/1, 56а, 54, 54Б, 58/3, 58/2, 56/3, 52, 50, 48/2, 48/1, 46/3, 46, 46/1, 46/4, 44/1, 44/2, 44/3, 42/1, 42/2, 42/3, 36/4, 36/3, 36/2, 34/2; ул. Титова, 8, 8г, 10, 15, 13, 13а, 21, 9/6, , 9/4, 9/5, 9/3, 9/2, 9/1, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 3/3, 3/2, 6/1, 6/2, 6/3;- ул. Терешковой, 6а; ул. Гагарина, 123/3, 115/4, 131, 129, 125, 125/1, 125/2, 123, 123/2, 121/1, 121/2, 117а, 117, 119/1, 119/2, 115/1, 115/2, 115/3, 111/1, 111/2, 109, 107/3, 107/3, 107/1, 107/2.