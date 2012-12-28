Все новости
«Не более 60 литров в одни руки»: на липецких АЗС ажиотаж
Общество
Общество
В Липецком районе запущен экотехнопарк для переработки отходов
Общество
Общество
На Октябрьском мосту столкнулись три автомобиля
Происшествия
Происшествия
В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА
Общество
Общество
На площади Петра столкнулись «Рено» и «Матиз»: госпитализирована пара пенсионеров
Происшествия
Происшествия
Житель Липецка задержан за мошенничество с автозапчастями на сумму свыше 2 млн рублей
Происшествия
Происшествия
Цены на бензин растут все быстрее
Общество
Общество
Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Общество
Общество
0:6 ко дню рождения главного тренера
Спорт
Спорт
В Липецкой области до +15
Погода в Липецке
Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Общество
Цены на бензин растут все быстрее
Общество
Детский нейрохирург Руслан Васин: «Тяжелые мотоциклетные травмы никогда не остаются без последствий»
Общество
Двое на квадроцикле скрылись от охотинспектора
Общество
В области создано представительство Информационного центра СК России
Общество
В Липецкой области ночью ожидаются заморозки
Погода в Липецке
41-летний мужчина в гостях зарезал сожительницу, а потом обчистил её сумку
Происшествия
Дмитрий Харатьян побывал на могиле деда в Липецке
Общество
Участников СВО освободили от транспортного налога
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Общество
232
26 минут назад

На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 26 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1а, 1б на площади Плеханова, №№ 13, 13а на улице Зегеля, № 3 на улице Плеханова.  

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах и помещениях №№ 1, 1/1, вл. 1, 1а, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15 стр.1, 17, 19, 19а, 21, 23 по улице Астраханской, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26 по улице Архангельской, №№ 18, 19, 19а, 20, 21 по улице Силикатной, № 8 по улице Усманской, №№ 6е, 6б, вл.6в, 6г, вл.6 по улице Римского-Корсакова, в частном секторе улиц Усманской, Силикатной, Гидромеханизации. 
Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Астраханская, 15 стр.1, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

26 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
 
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, №№ 31в, 31г, 31д, 31е по улице Ангарской, №№ 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24 по улице Детской, №№ 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, по улице Коттеджной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 в Лирическом переулке, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Романовской, №№ 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 в переулке Серебристом, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в переулке Туманном, №№ 107б, 109, 109а, 111, 111/1, 111/3, 111б, 111в, 111д, 115/2, 117б, 117в, 119, 119в по улице Ковалева, № 5 по улице Ангарской, №№ 43, 46б, 50, 50а, 53, 77к, 77н, 83а, 87б по улице Юношеской, №№ 1, 2, 4, 10, 15, 17, 23 по улице Станкостроительной, №№ 30, 36 по улице 2-й Радиаторной, №№ 4, 6 по улице 2-й Станкостроительной, №№ 5, 13 по улице Верхней, №№ 8, 10, 50, 54 по улице Вишневой, №№ 107, 109, 110, 111 по улице Восточной, №№ 19, 31, 278, 279 по улице Дорожной, №№ 17, 25, 63, 74, 80 по улице Зеленой, №№ 2, 16, 20, 22, 24, 27, 376 по улице Мичурина, №№ 1, 8, 13, 17, 18, 22, 26, 33 по улице Коллективной, №№ 4, 11 по улице Коммунальной, №№ 26, 37, 39, 51 по улице Линейной, №№ 16, 32, 43 по улице Логовой, №№ 19, 43 по улице Медицинской, №№ 25, 34, 37, 52, 54, 57, 59, 62, 64 по улице Мирной, №№ 26, 31, 38, 65, 69, 70 по улице Общественной, №№ 1, 21 по улице Плодородной, №№ 1, 9 13, 16, 27, 29, 32, по улице Проселочной, №№ 46, 49, 69 по улице Путейской, № 254 по улице Раздельной, №№ 1, 3, 23, 29, 34, 47 по улице Садовой, №№ 10, 97 по улице Торговой, № 74 по улице Тракторозаводской, № 35 по улице Транспортной, №№ 11, 19, 70 по улице Трубной, № 34 по проезду Универсальному, №№ 56, 61, 63, 64, 90 по улице Цветочной, №№ 28, 34, 36, 321 по улице Центральной, № 2 по улице Юбилейной, №№ 358, 367 по улице Южной, №№ 7, 9, 23а по улице Толстого, №№ 113, 211, 337 в садоводчестве «Спутник-2», №№ 5, 241, 266 в садоводчестве «Центролит», 347, 350 по улице Гагарина (СНТ «Ветеран труда»), № 15 по улице Дальней (садоводчество «Весна»), №№ 25, 39, 43 по улице Дальней (садоводчество им. Мичурина). 
В этот же период не будет света на улицах Взлетной, Маргелова, Лесной. 

Также обесточат районы Цемзавода, Центролита, садоводчества «Горняк», «Спутник», «Венера», «Весна», «Ветеран труда», «имени Мичурина», «Кооператор», «Тракторостроитель-1», «Тракторостроитель-2», «Тракторостроитель № 1», «Трубник», «Тракторостроитель №1»-Насосная. 

