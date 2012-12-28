На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 26 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».



С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1а, 1б на площади Плеханова, №№ 13, 13а на улице Зегеля, № 3 на улице Плеханова.С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах и помещениях №№ 1, 1/1, вл. 1, 1а, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15 стр.1, 17, 19, 19а, 21, 23 по улице Астраханской, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26 по улице Архангельской, №№ 18, 19, 19а, 20, 21 по улице Силикатной, № 8 по улице Усманской, №№ 6е, 6б, вл.6в, 6г, вл.6 по улице Римского-Корсакова, в частном секторе улиц Усманской, Силикатной, Гидромеханизации.Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Астраханская, 15 стр.1, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.26 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, №№ 31в, 31г, 31д, 31е по улице Ангарской, №№ 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24 по улице Детской, №№ 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, по улице Коттеджной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 в Лирическом переулке, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Романовской, №№ 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 в переулке Серебристом, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в переулке Туманном, №№ 107б, 109, 109а, 111, 111/1, 111/3, 111б, 111в, 111д, 115/2, 117б, 117в, 119, 119в по улице Ковалева, № 5 по улице Ангарской, №№ 43, 46б, 50, 50а, 53, 77к, 77н, 83а, 87б по улице Юношеской, №№ 1, 2, 4, 10, 15, 17, 23 по улице Станкостроительной, №№ 30, 36 по улице 2-й Радиаторной, №№ 4, 6 по улице 2-й Станкостроительной, №№ 5, 13 по улице Верхней, №№ 8, 10, 50, 54 по улице Вишневой, №№ 107, 109, 110, 111 по улице Восточной, №№ 19, 31, 278, 279 по улице Дорожной, №№ 17, 25, 63, 74, 80 по улице Зеленой, №№ 2, 16, 20, 22, 24, 27, 376 по улице Мичурина, №№ 1, 8, 13, 17, 18, 22, 26, 33 по улице Коллективной, №№ 4, 11 по улице Коммунальной, №№ 26, 37, 39, 51 по улице Линейной, №№ 16, 32, 43 по улице Логовой, №№ 19, 43 по улице Медицинской, №№ 25, 34, 37, 52, 54, 57, 59, 62, 64 по улице Мирной, №№ 26, 31, 38, 65, 69, 70 по улице Общественной, №№ 1, 21 по улице Плодородной, №№ 1, 9 13, 16, 27, 29, 32, по улице Проселочной, №№ 46, 49, 69 по улице Путейской, № 254 по улице Раздельной, №№ 1, 3, 23, 29, 34, 47 по улице Садовой, №№ 10, 97 по улице Торговой, № 74 по улице Тракторозаводской, № 35 по улице Транспортной, №№ 11, 19, 70 по улице Трубной, № 34 по проезду Универсальному, №№ 56, 61, 63, 64, 90 по улице Цветочной, №№ 28, 34, 36, 321 по улице Центральной, № 2 по улице Юбилейной, №№ 358, 367 по улице Южной, №№ 7, 9, 23а по улице Толстого, №№ 113, 211, 337 в садоводчестве «Спутник-2», №№ 5, 241, 266 в садоводчестве «Центролит», 347, 350 по улице Гагарина (СНТ «Ветеран труда»), № 15 по улице Дальней (садоводчество «Весна»), №№ 25, 39, 43 по улице Дальней (садоводчество им. Мичурина).В этот же период не будет света на улицах Взлетной, Маргелова, Лесной.Также обесточат районы Цемзавода, Центролита, садоводчества «Горняк», «Спутник», «Венера», «Весна», «Ветеран труда», «имени Мичурина», «Кооператор», «Тракторостроитель-1», «Тракторостроитель-2», «Тракторостроитель № 1», «Трубник», «Тракторостроитель №1»-Насосная.