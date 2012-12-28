Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкий культурист произвел сенсацию в столице
Спорт
Состояние раненого во время погони 16-летнего парня остаётся тяжёлым
Происшествия
Департамент ЖКХ липецкой мэрии возглавил бывший пожарный
Общество
На улице Ангарской загорелся автобус
Происшествия
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
28-летний липчан ночью ограбил АЗС
Происшествия
43-летний мужчина получил 16 лет строгого режима за совращение дочерей падчерицы
Происшествия
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Общество
Число пострадавших в массовой аварии на Октябрьском мосту увеличилось до двух
Происшествия
Читать все
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Сырском Руднике сгорел автобус-пенсионер
Происшествия
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
28-летний липчан ночью ограбил АЗС
Происшествия
МХК «Липецк» не хочет нового унизительного антирекорда
Спорт
55-летнюю женщину будут судить за кражу кошелька из незапертого дома
Происшествия
«Москвич» и «Лада Гранта» столкнулись на грязинской трассе: пострадали оба водителя
Происшествия
Сегодня в Липецке: интеллектуальные игры на трезвую голову, выгоревших липчан заменят на работе
Общество
Кубок России: липчанки не последние в группе и это уже хорошо
Спорт
Чемпионка мира по каратэ теперь выступает за Липецк
Спорт
Читать все
Происшествия
336
26 минут назад
1

«Москвич» и «Лада Гранта» столкнулись на грязинской трассе: пострадали оба водителя

За сутки на дорогах области получили травмы шесть человек.

Вечером 23 сентября на дороге Липецк – Грязи у поселка Матырский столкнулись автомобили «Москвич» с 38-летним мужчиной за рулем и «Лада Гранта» под управлением 33-летнего водителя. В аварии оба водителя получили травмы, их доставили в больницу.

Еще одно ДТП произошло вчера вечером на дороге «Подъезд к городу Липецку»: столкнулись «Тойота» с 42-летней женщиной за рулем и мопед под управлением 32-летнего мужчины. Водитель мопеда госпитализирован. 

В Грязинском районе на дороге Кубань – Княжья Байгора столкнулись «БМВ» с 29-летней девушкой за рулем и трактор «Белорус» под управлением 55-летнего водителя. В больницу доставлен тракторист. 


авария
ДТП
0
0
1
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Коммунист
12 минут назад
Москвич 3 лучшая машина отечественного автопрома. Браво инженерам АЗЛК!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить