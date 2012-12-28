«Москвич» и «Лада Гранта» столкнулись на грязинской трассе: пострадали оба водителя

За сутки на дорогах области получили травмы шесть человек.



Вечером 23 сентября на дороге Липецк – Грязи у поселка Матырский столкнулись автомобили «Москвич» с 38-летним мужчиной за рулем и «Лада Гранта» под управлением 33-летнего водителя. В аварии оба водителя получили травмы, их доставили в больницу.Еще одно ДТП произошло вчера вечером на дороге «Подъезд к городу Липецку»: столкнулись «Тойота» с 42-летней женщиной за рулем и мопед под управлением 32-летнего мужчины. Водитель мопеда госпитализирован.В Грязинском районе на дороге Кубань – Княжья Байгора столкнулись «БМВ» с 29-летней девушкой за рулем и трактор «Белорус» под управлением 55-летнего водителя. В больницу доставлен тракторист.