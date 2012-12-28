За кражу из незапертой квартиры драгоценностей больше чем на 1,2 миллиона рублей — пять лет колонии

Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Происшествия
23 минуты назад
Драгоценности пропали из квартиры по улице Нижней Логовой.
Мужчину осудили за кражу в особо крупном размере с незаконным проникновением в жилище (по пункту «б» части четвертой статьи 158 УК РФ).
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, утром 5 мая прошлого года неоднократно судимый 36-летний липчанин заметил, что одна из жительниц дома по улице Нижняя Логовая вышла из квартиры, не закрыв дверь, проник внутрь и похитил из шкатулки принадлежащие хозяйке украшения на сумму свыше 1,2 миллиона рублей.
