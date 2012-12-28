В Тербунском районе в ДТП с грузовиком и двумя легковушками погиб водитель

По предварительным данным аварию спровоцировал «КамАЗ».



Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, 3 октября в 19:05 на пятом километре автодороги Тербуны – Борки – Покровское 70-летний водитель автомобиля «КамАЗ» с прицепом, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу двигавшемуся по главной «Фольксвагену» под управлением 49-летнего водителя. Вследствие этого произошло столкновение «Фольксвагена» с попутно движущимся автомобилем «ВАЗ-2114».В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Фольксваген Пассат» скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.52-летнему водителю автомобиля «ВАЗ-2114» была оказана медицинская помощь на месте после чего он был отпущен.