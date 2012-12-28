При реконструкции сетей водоснабжения оставили без света более 8,5 тысяч липчан и 130 юрлиц
Общество
сегодня, 11:00
В Тербунском районе в ДТП с грузовиком и двумя легковушками погиб водитель
По предварительным данным аварию спровоцировал «КамАЗ».
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Фольксваген Пассат» скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
52-летнему водителю автомобиля «ВАЗ-2114» была оказана медицинская помощь на месте после чего он был отпущен.
Комментарии (7)