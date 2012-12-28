Все новости
Общество
615
сегодня, 11:00
7

В Тербунском районе в ДТП с грузовиком и двумя легковушками погиб водитель

По предварительным данным аварию спровоцировал «КамАЗ».

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, 3 октября в 19:05 на пятом километре автодороги Тербуны – Борки – Покровское 70-летний водитель автомобиля «КамАЗ» с прицепом, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу двигавшемуся по главной «Фольксвагену» под управлением 49-летнего водителя. Вследствие этого произошло столкновение «Фольксвагена» с попутно движущимся автомобилем «ВАЗ-2114».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Фольксваген Пассат» скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

52-летнему водителю автомобиля «ВАЗ-2114» была оказана медицинская помощь на месте после чего он был отпущен.
1
6
2
0
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
18 минут назад
Не от хорошей пенсии , выехал в 70 лет....
Ответить
Андрей
26 минут назад
Это уже второе крупное дтп на этом участке,тоже с камазом,там примыкающая дорога не просматривается,,,,все заросшее.что бы выехать КАМАЗу,надо на пол корпуса выехать на дорогу!за месяц,дважды,с расстоянием в километр! Деревья не отличаются,знаков не видно.да и скорость тоже сыграла роль
Ответить
кит
48 минут назад
Даже если летишь по главной ,жизнь всеравно главней ! Опасность надо предвидеть,предчувствовать . Камазист,конечно виноват,но груженному грузовику с прицепом невозможно быстро выехать со встречки. Это потом он выжмет сотку по прямой
Ответить
кит
28 минут назад
со второстепенки
Ответить
Сергей
39 минут назад
В 70 лет уже нужно сидеть дома на печи, в крайнем случае управлять Приорой, но не КАМАЗом.
Ответить
140
39 минут назад
Если невозможно выехать,то и не стоит выезжать,подожди когда наверняка никому не создашь помех только тогда и выезжай.
Ответить
кит
27 минут назад
Если невозможно выехать,то и не стоит выезжать,подожди когда наверняка никому не создашь помех только тогда и выезжай. Так можно и полдня простоять,ничего не заработаешь!
Ответить
