«После «Прометея» я твердо решила стать учителем!»
Лучшие учителя сегодня получили награды.
Учитель русского языка и литературы школы села Каменское Елецкого района Анастасия Митяева работает в школе уже 10 лет. Сегодня она получила сразу две премии: за достижения в педагогической деятельности и премию имени Константина Москаленко.
— Учителем я стала совершенно случайно. Поехала в лагерь «Прометей» вожатой и там началась моя педагогическая деятельность. После «Прометея» я твердо решила стать учителем. Закончила Елецкий государственный университет и пришла работать в школу. Работу свою люблю, и без образования не представляю свою жизнь. В любой профессии есть свои плюсы и минусы. Учитель — это не обычная профессия, мы работаем с детьми, мы не только их учим, но и воспитываем, — уверена Анастасия Митяева.
Самый приятным подарком от учеников она назвала… домашние тапочки, которые ей подарили школьники на 8 Марта. Учитель переобувается в них, когда на уроке устают ноги.
Анастасия Митяева ждет ребенка. Поэтому полученные премии потратит на семью, в которой уже растет мальчик.
Александр Дёмин, напротив, с детства мечтал стать учителем — продолжить семейную традицию. И уже 14 лет трудится учителем истории и обществознания в лицее № 5 Ельца.
— Я нисколько не пожалел о том, что работаю по специальности. Работаю в профильных классах с мотивированными детьми. Мой предмет интересный, дети, погружаются в курс — контакт налаживается. Коннект есть! Сейчас нам облегчил задачу единый учебник истории, — рассказал Александр Дёмин. Премия — не только моя заслуга, но и всего нашего коллектива. И в первую очередь моих детей, которые показывают достойные результаты. И самое главное, я со многими выпускниками поддерживаю связь, они идут учиться, а потом работают по специальности, становятся достойными гражданами своей страны. Воспитательный аспект в образовании тоже играет свою роль.
Сегодня Александру Дёмину вручила премию Москаленко исполняющая обязанности губернатора Юлия Котлярова.
— Добрый день, дорогие мои, любимые, уважаемые учителя! Вы — проводники смыслов для всех нас. Здоровья вам, счастья, удачи! Любознательных детей, которые не будут вас огорчать, а только радовать своими успехами. Спасибо за профессионализм, терпение, доброту. С праздником, дорогие учителя! — поприветствовала собравшихся и. о. губернатора Юлия Котлярова.
— День учителя является одним из главных в нашей стране. Потому что именно учителя закладывают основу кода будущих достижений в сфере науки, медицины, экономики. Сначала человек приходит в детский сад, потом в школу, в вуз. И с ним всегда работают именно учителя, — считает региональный министр образования Дмитрий Демихов.
В Липецкой области действуют региональные меры поддержки учителей: единоразовые выплаты, а также доплаты в первый год работы для молодых педагогов. Регион участвует в федеральном проекте «Земский учитель».
За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования 27 человек сегодня получили звание «Почётный работник сферы образования РФ», четверо педагогов удостоились звания «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации». Нагрудным знаком «За верность профессии» награждены семь педагогов. Нагрудным знаком «Молодость и профессионализм» — 11 представителей сферы образования. Еще два учителя награждены нагрудным знаком «Почетный наставник». 30 человек удостоены почётного звания «Заслуженный работник образования Липецкой области».
10 педагогов получили ежегодную областную премию имени Константина Александровича Москаленко в размере 100 тысяч рублей. За достижения в педагогической деятельности девять человек получили премию — 200 тысяч рублей.
Во время награждения пришла новость о том, что учитель русского языка и литературы гимназии № 12 Александра Иванищева вошла в семерку лучших учителей России.
