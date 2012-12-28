Лучшие учителя сегодня получили награды.

В канун Дня учителя в большом зале правительства Липецкой области состоялся торжественный прием, на котором наградили лучших педагогов региона.Учитель русского языка и литературы школы села Каменское Елецкого района Анастасия Митяева работает в школе уже 10 лет. Сегодня она получила сразу две премии: за достижения в педагогической деятельности и премию имени Константина Москаленко.— Учителем я стала совершенно случайно. Поехала в лагерь «Прометей» вожатой и там началась моя педагогическая деятельность. После «Прометея» я твердо решила стать учителем. Закончила Елецкий государственный университет и пришла работать в школу. Работу свою люблю, и без образования не представляю свою жизнь. В любой профессии есть свои плюсы и минусы. Учитель — это не обычная профессия, мы работаем с детьми, мы не только их учим, но и воспитываем, — уверена Анастасия Митяева.Самый приятным подарком от учеников она назвала… домашние тапочки, которые ей подарили школьники на 8 Марта. Учитель переобувается в них, когда на уроке устают ноги.Анастасия Митяева ждет ребенка. Поэтому полученные премии потратит на семью, в которой уже растет мальчик.Александр Дёмин, напротив, с детства мечтал стать учителем — продолжить семейную традицию. И уже 14 лет трудится учителем истории и обществознания в лицее № 5 Ельца.— Я нисколько не пожалел о том, что работаю по специальности. Работаю в профильных классах с мотивированными детьми. Мой предмет интересный, дети, погружаются в курс — контакт налаживается. Коннект есть! Сейчас нам облегчил задачу единый учебник истории, — рассказал Александр Дёмин. Премия — не только моя заслуга, но и всего нашего коллектива. И в первую очередь моих детей, которые показывают достойные результаты. И самое главное, я со многими выпускниками поддерживаю связь, они идут учиться, а потом работают по специальности, становятся достойными гражданами своей страны. Воспитательный аспект в образовании тоже играет свою роль.Сегодня Александру Дёмину вручила премию Москаленко исполняющая обязанности губернатора Юлия Котлярова.— Добрый день, дорогие мои, любимые, уважаемые учителя! Вы — проводники смыслов для всех нас. Здоровья вам, счастья, удачи! Любознательных детей, которые не будут вас огорчать, а только радовать своими успехами. Спасибо за профессионализм, терпение, доброту. С праздником, дорогие учителя! — поприветствовала собравшихся и. о. губернатора Юлия Котлярова.— День учителя является одним из главных в нашей стране. Потому что именно учителя закладывают основу кода будущих достижений в сфере науки, медицины, экономики. Сначала человек приходит в детский сад, потом в школу, в вуз. И с ним всегда работают именно учителя, — считает региональный министр образования Дмитрий Демихов.В Липецкой области действуют региональные меры поддержки учителей: единоразовые выплаты, а также доплаты в первый год работы для молодых педагогов. Регион участвует в федеральном проекте «Земский учитель».За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования 27 человек сегодня получили звание «Почётный работник сферы образования РФ», четверо педагогов удостоились звания «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации». Нагрудным знаком «За верность профессии» награждены семь педагогов. Нагрудным знаком «Молодость и профессионализм» — 11 представителей сферы образования. Еще два учителя награждены нагрудным знаком «Почетный наставник». 30 человек удостоены почётного звания «Заслуженный работник образования Липецкой области».10 педагогов получили ежегодную областную премию имени Константина Александровича Москаленко в размере 100 тысяч рублей. За достижения в педагогической деятельности девять человек получили премию — 200 тысяч рублей.Во время награждения пришла новость о том, что учитель русского языка и литературы гимназии № 12 Александра Иванищева вошла в семерку лучших учителей России.