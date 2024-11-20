Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пропавшую 17-летнюю липчанку нашли
Происшествия
Одна из лучших липецких тренеров по плаванию не смогла победить онкологию
Спорт
17-летнюю девушку ищут с 29 сентября
Происшествия
Очевидцы пожаловались на опасный маневр водителя автобуса
Происшествия
Дело — труба: муж с женой украли 11 труб от медицинской организации
Общество
Неотложка попала в ДТП в Липецке
Происшествия
При реконструкции сетей водоснабжения оставили без света более 8,5 тысяч липчан и 130 юрлиц
Общество
За два дня водители автобусов нарушили правила 123 раза
Происшествия
Липецкая вечЁрка: пропавшая малышка, смерть Ирины Цвор и воровство труб
Общество
Семь человек пострадали в ДТП за сутки в Липецкой области
Происшествия
Читать все
Пропавшую 17-летнюю липчанку нашли
Происшествия
За два дня водители автобусов нарушили правила 123 раза
Происшествия
«После «Прометея» я твердо решила стать учителем!»
Общество
Конфискованный автомобиль липчанин разобрал на запчасти и спрятал
Общество
Липецкая вечЁрка: пропавшая малышка, смерть Ирины Цвор и воровство труб
Общество
За кражу из незапертой квартиры драгоценностей больше чем на 1,2 миллиона рублей — пять лет колонии
Происшествия
В районе Новолипецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области сухо и до +19
Погода в Липецке
53-летний ельчанин украл велосипед у ребенка
Происшествия
Выходные в Липецке: мира без воров, открытие театрального сезона, «Металлург» и его шоу
Общество
Читать все
Общество
137
25 минут назад

Выходные в Липецке: мира без воров, открытие театрального сезона, «Металлург» и его шоу

Насыщенная карта наступившего уикенда.

Такие «Разные»

Для поднятия бодрости начинаем рубрику с музыкального номера, на этот раз – от группы «Разные» под руководством известного липецкого музыканта Олега Миронцева. Группа инклюзивная, один из её участников слепой, но музыку исполняют качественную.

К слову, 8 октября на сцене ОЦКНТ состоится авторский юбилейный концерт Олега Миронцева «Творчество, Жизнь», в ходе которого он исполнит песни разных лет, а поддержать товарища собственными номерами согласились лучшие творческие коллективы Липецка.

Видео Аркадия Своридова.


И снова – осень золотая?

В Липецке довольно тепло: в субботу – 15-17, в воскресенье – 14-16 градусов. Субботний день выдастся сухим, а в воскресенье днём обещают дождь.

_DSC498012.jpg

Отключение воды

4 октября с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 9 Мая, 2, 4, 6;
- ул. Невского, 13, 15;
- ул. Осипенко, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 9;
- ул. Прокатная, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
- ул. Суворова, 9, 9а, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 18, 20, 22, 24;
- пр-т. Мира, 34, 38, 40, 42, 44.

Изображение WhatsApp 2024-11-20 в 14.41.09_f6dced3f.jpg

5 октября с 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом:

- ул. Аносова, 2, 4;
- ул. Гастелло, 1;
- ул. Гришина, 2, 4, 6, 7а, 7а к.1, 9а, 10. 12, 13, 15, 17, 19, 21, 21 стр.1, 23, 24, 25;
- ул. Дундича, 2а;
- ул. Желябова, 3, 4, 7;
- ул. Зегеля, 1, 2, 6;
- ул. Интернациональная, 3, 5, 5а, 5б, 8, 10, 11, 12, 12а, 12б, 16, 18, 19, 21;
- ул. К. Маркса, 2, 5, вл. 9, 25, 27, 27/1, 30, 31, 31/2;
- ул. Крупской, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10а, 12, 14, 16;
- ул. Кузнечная, 1, 2, 4а, 4б;
- ул. Левобережная, 1, 1б, 2, стр.2, 3, 5, 7, 8;
- ул. Ленина, 5, 7, 7а, 9;
- ул. Лесная, 1, 2 корп.1, 2 стр.1, 2а стр.1, 3 стр.1;
- ул. Металлургов, 1, 1г, вл. 1, 3, 3г, 4а, 4в, 4в вл.1, вл. 4, 6, 7, вл. 8, 9, 9а, 22;
- ул. М. Расковой, 5, стр.5, 8, 10, 10а, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 18 корп.1;
- ул. Невского, 9, 10, 15, 15а/1, 16, 18, 20, 22, 24/1, 24/2, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28;
- ул. Осипенко, 10, 10/1, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22/5, 22/6, 25;
- ул. Островского, 1, 2, 4, 13, 15;
- ул. Парковая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 11а;
- ул. Первомайская, 2;
- ул. Плеханова, 8, 10, 30, 32а, 34, 34а;
- ул. Прокатная, 23, 25, 26, 27, 29, 31;
- ул. Рабочая, 22, 22а,22б, 22в;
- ул. Разина, 1;
- ул. Саперная, 1;
- ул. Солидарности, 1а;
- ул. Суворова, 1 ,3, 14, 14/1, 14в, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28;
- ул. Талалихина, 4, 9;
- ул. Фадеева, 2а, 5, 7а, стр.7а, 9, 11, 12;
- ул. Фанерная, 5 стр.3, 5 стр.4;
- ул. Фестивальная, 1, 1а, 2, 3, 4, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б корп.1, вл. 10б;
- пл. Ленина-Соборная, 1, 3;
- пл. Мира, стр.4а, 5, 6, 6а;
- пл. П. Великого, 3;
- пл. Плеханова, 4, 4а, 5;
- пл. Революции, 9, 10;
- пр-т. Мира, 2а, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
- пр-т Петровский, 1б;

В частном секторе проведут незабываемое воскресенье без удобств жители улиц Аносова, Багратиона, Береговой, Волжской, Гастелло, Левобережной, Лермонтова, Лесной, Лесной 2-й, Лесопарковой, Озёрной, Островского, Пляжной, Санитарной, Солидарности.

Открытие театрального сезона

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) открывает сезон показом комедии «Д-р» по пьесе сербского писателя и драматурга Бранислава Нушича (16+).

Спектакли пройдут 4 и 5 октября в 18:00.

mN0MsKN3WNcdST1tV_D2umPVkwUqTcGIgAG0yD224rM_OQsvhFjXh3IwAfkDLdwRJOnn2rKXm8lBBZPXfkbmcwob.jpg

Фото lipdramteatr48

«Игровая суббота»

Ярко начать выходные можно в ПРТ-Пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а). 4 октября в 11:30 начнётся ставшая уже легендарной «Игровая суббота» (12+).

uh4ivwdene6nke6ef1b3t0c31owupywj.jpg

Состоится турнир по настольной игре «7 чудес дуэль», поиграть можно будет в «Мурано» и «Каскадию», а также другие игры. Правила расскажут прямо на месте.

Встреча с художником

Как мы уже сообщали, вчера в Выставочном зале (ул. Ленина,9 открылась) экспозиция работ первого заместителя Российской академии художеств Виктора Калинина. 4 октября в 11:00 у липчан будет возможность лично пообщаться с многолетней «правой рукой» Зубара Церетели (12+).

Вход на творческую встречу свободный.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 11.09.10.jpeg

Виктор Калинин

А в 16:00 в Выставочном зале пройдёт лекция Андрея Ломоносова и Сергея Шмакова «Пушкин. От Михайловского до Болдина» (12+).

В связи с проведением мероприятий Выставочный зал сегодня будет закрыт для самостоятельного посещения, зато в воскресенье можно будет свободно гулять по залам.

Кино

4 октября в 17:00 в малом зале ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) липецкий киноклуб «Ностальгия» открывает Второй Фестиваль китайского кино. На большом экране покажут фильм «Мир без воров». Китай-Гонконг, 2004. Криминальная драма. Режиссёр: Фэн Сяоган (18+).

Искренняя, зрелищная и увлекательная история обаятельных мошенников, вступающих на путь искупления. «Нарисовал» эту хичкоковскую по духу картину «китайский Спилберг» Фэн Сяоган, способный благодаря живому интересу к обычному человеку достучаться до самых чёрствых зрительских сердец. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,4.

337785.jpg

Кадр из фильма

Импровизация

Культурное пространство «Библиотека» продолжает оставаться главной точкой притяжения для любитлей юмора и стендапа. 4 октября в 20:01 состоится импровизация JAM: Липецк + Тула (18+).

h3Nn6VKIsFo.jpg

Этот стиль юмора - настоящий экстрим, когда ни зрители, ни комики не знают, кто и что играет, до последнего момента.

Джаз

Липецкая государственная филармония приглашает завершить выходные5 октября в 17:00 в киноконцертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) великолепным джазовым концертом (12+).

DSC_0117.JPG

Перед липчанами выступят самобытный джазовый вокалист, участник программы «Вечерний джайв» на Радио Джаз Илья Фролов, российский пианист, композитор, педагог и продюсер Алексей Подымкин, аранжировщик, клавишник, исполнитель на ударных инструментах Алексей Беккер, талантливый саксофонист, лауреат многих музыкальных конкурсов Николай Дудкин.

В программе концерта — всемирно известные джазовые стандарты в оригинальной аранжировке и авторские произведения.

Концерт в Доме музыки

5 октября в 17:00 в Ломе музыки (ул. П.Осипенко, 18) начнётся концертная программа «Зень. Дайджест» (12+).

Знаменитый липецкий ансамбль народной песни исполнит свои известные композиции. Солисты: Маргарита Петрухина, Даниил Ишков, Светлана Лунькова, Денис Штыров. В программе лучшие номера концертных программ «Золото Сан-Ремо», «Музыка кино», «Дунаевский. Трибьют».

bpOu_16Hm38BBYTJIrihjfK9ARbceg0iOYZbEfwr_rR--wi-GZ9iGU35kMU-PbFCbRDNg4gQrEeT_oHluylqjmFs.jpg

Фото vk.com/zen48

Одна из последних игр «Металлурга»

Сегодня в отличную погоду у футбольных болельщиков будет предпоследний шанс в текущем сезоне увидеть своими глазами ФК «Металлург». 4 октября в 14:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) «сталевары» принимают столичную «Родину-М» (6+).

У симпатичной липецкой команды ещё есть шанс вклиниться в борьбу за высокие места, но только при условии победной серии, а она в свою очередь немыслима без поддержки «12-го игрока». Потому сегодня очень важно пройти и поддержать.

IMG_8824.JPG

А ещё перед игрой состоится огненное шоу, которое начнётся в 12:30 перед входом на стадион – конкурсы, мастер-классы, аквагрим и многое другое – всё это бесплатно.

Дорогие липчане! Вот и наступили уже первые октябрьские выходные. Жизнь не должна проходить мимо, а для этого нужно держать руку на информационном пульсе. На GOROD48 всегда можно найти самые свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады.
Выходные в Липецке
0
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить