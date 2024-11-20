Выходные в Липецке: мира без воров, открытие театрального сезона, «Металлург» и его шоу

Насыщенная карта наступившего уикенда.

Видео Аркадия Своридова.





И снова – осень золотая?

В Липецке довольно тепло: в субботу – 15-17, в воскресенье – 14-16 градусов. Субботний день выдастся сухим, а в воскресенье днём обещают дождь.









- пр-т. Мира, 34, 38, 40, 42, 44.













5 октября с 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом:





В частном секторе проведут незабываемое воскресенье без удобств жители улиц Аносова, Багратиона, Береговой, Волжской, Гастелло, Левобережной, Лермонтова, Лесной, Лесной 2-й, Лесопарковой, Озёрной, Островского, Пляжной, Санитарной, Солидарности.





Состоится турнир по настольной игре «7 чудес дуэль», поиграть можно будет в «Мурано» и «Каскадию», а также другие игры. Правила расскажут прямо на месте.

Вход на творческую встречу свободный.









Виктор Калинин

Искренняя, зрелищная и увлекательная история обаятельных мошенников, вступающих на путь искупления. «Нарисовал» эту хичкоковскую по духу картину «китайский Спилберг» Фэн Сяоган, способный благодаря живому интересу к обычному человеку достучаться до самых чёрствых зрительских сердец. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,4.









Кадр из фильма

Культурное пространство «Библиотека» продолжает оставаться главной точкой притяжения для любитлей юмора и стендапа. 4 октября в 20:01 состоится импровизация JAM: Липецк + Тула (18+).













Джаз





Перед липчанами выступят самобытный джазовый вокалист, участник программы «Вечерний джайв» на Радио Джаз Илья Фролов, российский пианист, композитор, педагог и продюсер Алексей Подымкин, аранжировщик, клавишник, исполнитель на ударных инструментах Алексей Беккер, талантливый саксофонист, лауреат многих музыкальных конкурсов Николай Дудкин.

Знаменитый липецкий ансамбль народной песни исполнит свои известные композиции. Солисты: Маргарита Петрухина, Даниил Ишков, Светлана Лунькова, Денис Штыров. В программе лучшие номера концертных программ «Золото Сан-Ремо», «Музыка кино», «Дунаевский. Трибьют».









Фото vk.com/zen48

У симпатичной липецкой команды ещё есть шанс вклиниться в борьбу за высокие места, но только при условии победной серии, а она в свою очередь немыслима без поддержки «12-го игрока». Потому сегодня очень важно пройти и поддержать.













Для поднятия бодрости начинаем рубрику с музыкального номера, на этот раз – от группы «Разные» под руководством известного липецкого музыканта Олега Миронцева. Группа инклюзивная, один из её участников слепой, но музыку исполняют качественную.К слову, 8 октября на сцене ОЦКНТ состоится авторский юбилейный концерт Олега Миронцева «Творчество, Жизнь», в ходе которого он исполнит песни разных лет, а поддержать товарища собственными номерами согласились лучшие творческие коллективы Липецка.4 октября с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. 9 Мая, 2, 4, 6;- ул. Невского, 13, 15;- ул. Осипенко, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 9;- ул. Прокатная, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.- ул. Суворова, 9, 9а, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 18, 20, 22, 24;- ул. Аносова, 2, 4;- ул. Гастелло, 1;- ул. Гришина, 2, 4, 6, 7а, 7а к.1, 9а, 10. 12, 13, 15, 17, 19, 21, 21 стр.1, 23, 24, 25;- ул. Дундича, 2а;- ул. Желябова, 3, 4, 7;- ул. Зегеля, 1, 2, 6;- ул. Интернациональная, 3, 5, 5а, 5б, 8, 10, 11, 12, 12а, 12б, 16, 18, 19, 21;- ул. К. Маркса, 2, 5, вл. 9, 25, 27, 27/1, 30, 31, 31/2;- ул. Крупской, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10а, 12, 14, 16;- ул. Кузнечная, 1, 2, 4а, 4б;- ул. Левобережная, 1, 1б, 2, стр.2, 3, 5, 7, 8;- ул. Ленина, 5, 7, 7а, 9;- ул. Лесная, 1, 2 корп.1, 2 стр.1, 2а стр.1, 3 стр.1;- ул. Металлургов, 1, 1г, вл. 1, 3, 3г, 4а, 4в, 4в вл.1, вл. 4, 6, 7, вл. 8, 9, 9а, 22;- ул. М. Расковой, 5, стр.5, 8, 10, 10а, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 18 корп.1;- ул. Невского, 9, 10, 15, 15а/1, 16, 18, 20, 22, 24/1, 24/2, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28;- ул. Осипенко, 10, 10/1, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22/5, 22/6, 25;- ул. Островского, 1, 2, 4, 13, 15;- ул. Парковая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 11а;- ул. Первомайская, 2;- ул. Плеханова, 8, 10, 30, 32а, 34, 34а;- ул. Прокатная, 23, 25, 26, 27, 29, 31;- ул. Рабочая, 22, 22а,22б, 22в;- ул. Разина, 1;- ул. Саперная, 1;- ул. Солидарности, 1а;- ул. Суворова, 1 ,3, 14, 14/1, 14в, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28;- ул. Талалихина, 4, 9;- ул. Фадеева, 2а, 5, 7а, стр.7а, 9, 11, 12;- ул. Фанерная, 5 стр.3, 5 стр.4;- ул. Фестивальная, 1, 1а, 2, 3, 4, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б корп.1, вл. 10б;- пл. Ленина-Соборная, 1, 3;- пл. Мира, стр.4а, 5, 6, 6а;- пл. П. Великого, 3;- пл. Плеханова, 4, 4а, 5;- пл. Революции, 9, 10;- пр-т. Мира, 2а, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;- пр-т Петровский, 1б;Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) открывает сезон показом комедии «Д-р» по пьесе сербского писателя и драматурга Бранислава Нушича (16+).Спектакли пройдут 4 и 5 октября в 18:00.Ярко начать выходные можно в ПРТ-Пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а). 4 октября в 11:30 начнётся ставшая уже легендарной «Игровая суббота»Как мы уже сообщали, вчера в Выставочном зале (ул. Ленина,9 открылась) экспозиция работ первого заместителя Российской академии художеств Виктора Калинина. 4 октября в 11:00 у липчан будет возможность лично пообщаться с многолетней «правой рукой» Зубара ЦеретелиА в 16:00 в Выставочном зале пройдёт лекция Андрея Ломоносова и Сергея Шмакова «Пушкин. От Михайловского до Болдина» (12+).В связи с проведением мероприятий Выставочный зал сегодня будет закрыт для самостоятельного посещения, зато в воскресенье можно будет свободно гулять по залам.4 октября в 17:00 в малом зале ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) липецкий киноклуб «Ностальгия» открывает Второй Фестиваль китайского кино. На большом экране покажут фильм «Мир без воров». Китай-Гонконг, 2004. Криминальная драма. Режиссёр: Фэн СяоганЭтот стиль юмора - настоящий экстрим, когда ни зрители, ни комики не знают, кто и что играет, до последнего момента.Липецкая государственная филармония приглашает завершить выходные5 октября в 17:00 в киноконцертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) великолепным джазовым концертомВ программе концерта — всемирно известные джазовые стандарты в оригинальной аранжировке и авторские произведения.5 октября в 17:00 в Ломе музыки (ул. П.Осипенко, 18) начнётся концертная программа «Зень. Дайджест»Сегодня в отличную погоду у футбольных болельщиков будет предпоследний шанс в текущем сезоне увидеть своими глазами ФК «Металлург». 4 октября в 14:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) «сталевары» принимают столичную «Родину-М»А ещё перед игрой состоится огненное шоу, которое начнётся в 12:30 перед входом на стадион – конкурсы, мастер-классы, аквагрим и многое другое – всё это бесплатно.