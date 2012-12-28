Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пропавшую 17-летнюю липчанку нашли
Происшествия
Одна из лучших липецких тренеров по плаванию не смогла победить онкологию
Спорт
17-летнюю девушку ищут с 29 сентября
Происшествия
Очевидцы пожаловались на опасный маневр водителя автобуса
Происшествия
Дело — труба: муж с женой украли 11 труб от медицинской организации
Общество
При реконструкции сетей водоснабжения оставили без света более 8,5 тысяч липчан и 130 юрлиц
Общество
Липецкая вечЁрка: пропавшая малышка, смерть Ирины Цвор и воровство труб
Общество
За два дня водители автобусов нарушили правила 123 раза
Происшествия
Конфискованный автомобиль липчанин разобрал на запчасти и спрятал
Общество
За кражу из незапертой квартиры драгоценностей больше чем на 1,2 миллиона рублей — пять лет колонии
Происшествия
Читать все
Пропавшую 17-летнюю липчанку нашли
Происшествия
За два дня водители автобусов нарушили правила 123 раза
Происшествия
Конфискованный автомобиль липчанин разобрал на запчасти и спрятал
Общество
Липецкая вечЁрка: пропавшая малышка, смерть Ирины Цвор и воровство труб
Общество
За кражу из незапертой квартиры драгоценностей больше чем на 1,2 миллиона рублей — пять лет колонии
Происшествия
Автомобиль «Ауди» дважды перевернулся после столкновения с «БМВ»
Происшествия
53-летний ельчанин украл велосипед у ребенка
Происшествия
Жертва интернет-мошенников сделала 15 переводов аферистам
Происшествия
В районе Новолипецка отключат холодную воду
Общество
Выходные в Липецке: мир без воров, открытие театрального сезона, «Металлург» и его шоу
Общество
Читать все
Происшествия
1097
сегодня, 09:37
3

Автомобиль «Ауди» дважды перевернулся после столкновения с «БМВ»

Авария произошла в центре Липецка.

На перекрестке улицы Фрунзе и Первомайской вечером 2 октября произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Ауди» пытался проехать на красный свет светофора и совершил столкновение с автомобилем «БМВ», который начал движение на разрешающий сигнал. От удара «Ауди» перевернулась дважды.

По информации очевидцев, как сообщает Telegram-канал «PRO» Твой Липецк», пострадавших в аварии нет.
ДТП
0
1
1
8
5

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пессимист
6 минут назад
В Липецке совершенно необходимы общественные туалеты! Вот так подожмёт до невозможности, поневоле будешь лететь на красный
Ответить
.
11 минут назад
Проскочун не проскочил.
Ответить
B
56 минут назад
На бледно розовый хотел проскочить.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить