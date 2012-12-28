При реконструкции сетей водоснабжения оставили без света более 8,5 тысяч липчан и 130 юрлиц
За кражу из незапертой квартиры драгоценностей больше чем на 1,2 миллиона рублей — пять лет колонии
Происшествия
сегодня, 09:37
Автомобиль «Ауди» дважды перевернулся после столкновения с «БМВ»
Авария произошла в центре Липецка.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Ауди» пытался проехать на красный свет светофора и совершил столкновение с автомобилем «БМВ», который начал движение на разрешающий сигнал. От удара «Ауди» перевернулась дважды.
По информации очевидцев, как сообщает Telegram-канал «PRO» Твой Липецк», пострадавших в аварии нет.
