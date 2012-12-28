Технический кружок НЛМК поможет получить профессию уже в школе

Новолипецкий металлургический комбинат приглашает учеников 8-9 классов в кружок юных электриков «Есть контакт». Школьники научатся разбираться в электрических схемах и устройстве электроприборов, а после обучения получат свидетельство о профессии электромонтера 2 разряда.