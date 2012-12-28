Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту
НЛМК Live
53 минуты назад
Технический кружок НЛМК поможет получить профессию уже в школе
Новолипецкий металлургический комбинат приглашает учеников 8-9 классов в кружок юных электриков «Есть контакт». Школьники научатся разбираться в электрических схемах и устройстве электроприборов, а после обучения получат свидетельство о профессии электромонтера 2 разряда.
Занятия в кружке стартуют 1 октября и будут проходить по субботам в школе №69 г. Липецка. Выпускники профориентационного кружка получат профессию электромонтера 2 разряда. При поступлении в Липецкий металлургический колледж или Липецкий политехнический техникум их ждет бонусная выплата от НЛМК.
Обучение в кружке бесплатное, его финансирует НЛМК. Заявку на участие можно подать по телефону +7 (4742) 447-447 или оформить по ссылке.
