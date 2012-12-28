Все новости
НЛМК Live
71
53 минуты назад

Технический кружок НЛМК поможет получить профессию уже в школе

Новолипецкий металлургический комбинат приглашает учеников 8-9 классов в кружок юных электриков «Есть контакт». Школьники научатся разбираться в электрических схемах и устройстве электроприборов, а после обучения получат свидетельство о профессии электромонтера 2 разряда.

Участники проекта получат навыки, которые пригодятся им в повседневной жизни. Они научатся ремонтировать бытовую технику, переносить розетку, разбираться в проводке и промышленных схемах. В программе – практические занятия и мастер-классы на базе Липецкого металлургического колледжа и Липецкого политехнического техникума.

Занятия в кружке стартуют 1 октября и будут проходить по субботам в школе №69 г. Липецка. Выпускники профориентационного кружка получат профессию электромонтера 2 разряда. При поступлении в Липецкий металлургический колледж или Липецкий политехнический техникум их ждет бонусная выплата от НЛМК.

Обучение в кружке бесплатное, его финансирует НЛМК. Заявку на участие можно подать по телефону +7 (4742) 447-447 или оформить по ссылке.
НЛМК
1
0
0
0
0
