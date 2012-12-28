Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин
В Липецкой области более 160 педагогов среднего профессионального образования получили награды
За кражу из незапертой квартиры драгоценностей больше чем на 1,2 миллиона рублей — пять лет колонии
Общество
313
сегодня, 17:10
5
Конфискованный автомобиль липчанин разобрал на запчасти и спрятал
Ему грозит огромный штраф или до трех лет лишения свободы.
Машину у него конфисковали за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда (по части первой статьи 264 УК РФ): он сел за руль, будучи лишённым права управления. Суд назначил ему обязательные работы, штраф и конфискацию автомобиля.
Чтобы избежать конфискации, он разобрал автомобиль, а снятые запчасти спрятал в своём гараже.
Теперь по части второй статьи 312 УК РФ мужчине грозит уголовное наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет.
2
0
0
2
3
Комментарии (5)