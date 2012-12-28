Все новости
Общество
313
сегодня, 17:10
5

Конфискованный автомобиль липчанин разобрал на запчасти и спрятал

Ему грозит огромный штраф или до трех лет лишения свободы.

УФССП России по Липецкой области возбудило уголовное дело в отношении мужчины, который после вынесения приговора суда о конфискации автомобиля в доход государства разобрал его на запчасти и спрятал.

Машину у него конфисковали за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда (по части первой статьи 264 УК РФ): он сел за руль, будучи лишённым права управления. Суд назначил ему обязательные работы, штраф и конфискацию автомобиля.

Чтобы избежать конфискации, он разобрал автомобиль, а снятые запчасти спрятал в своём гараже.

Теперь по части второй статьи 312 УК РФ мужчине грозит уголовное наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет.
приставы
2
0
0
2
3

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ГОСТЬ
7 минут назад
Чудик. Надо было до конфискации или ареста продавать по запасным частям.
Ответить
Савелий
15 минут назад
Пить надо меньше! (С)
Ответить
Шарик точно
22 минуты назад
Спрятать запчасти в своём гараже??? Это шедеврально!
Ответить
Викторм
40 минут назад
- Поздравляю, Шарик! Ты - балбес! :-)))
Ответить
Александр Н.
42 минуты назад
Перехитрил сам себя.
Ответить
