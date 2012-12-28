Конфискованный автомобиль липчанин разобрал на запчасти и спрятал

Ему грозит огромный штраф или до трех лет лишения свободы.

УФССП России по Липецкой области возбудило уголовное дело в отношении мужчины, который после вынесения приговора суда о конфискации автомобиля в доход государства разобрал его на запчасти и спрятал.Машину у него конфисковали за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда (по части первой статьи 264 УК РФ): он сел за руль, будучи лишённым права управления. Суд назначил ему обязательные работы, штраф и конфискацию автомобиля.Чтобы избежать конфискации, он разобрал автомобиль, а снятые запчасти спрятал в своём гараже.Теперь по части второй статьи 312 УК РФ мужчине грозит уголовное наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет.