Пропавшую в Липецке 7-летнюю девочку нашли в Новосибирске
Общество
17-летнюю девушку ищут с 29 сентября
Происшествия
Одна из лучших липецких тренеров по плаванию не смогла победить онкологию
Спорт
Пропавшую 17-летнюю липчанку нашли
Происшествия
Очевидцы пожаловались на опасный маневр водителя автобуса
Происшествия
Дело — труба: муж с женой украли 11 труб от медицинской организации
Общество
Неотложка попала в ДТП в Липецке
Происшествия
При реконструкции сетей водоснабжения оставили без света более 8,5 тысяч липчан и 130 юрлиц
Общество
Судебная тяжба Липецкой городской поликлиники №1 с подрядчиком закончилась мировым соглашением
Общество
Семь человек пострадали в ДТП за сутки в Липецкой области
Происшествия
Очевидцы пожаловались на опасный маневр водителя автобуса
Происшествия
Пропавшую 17-летнюю липчанку нашли
Происшествия
За два дня водители автобусов нарушили правила 123 раза
Происшествия
«После «Прометея» я твердо решила стать учителем!»
Общество
Конфискованный автомобиль липчанин разобрал на запчасти и спрятал
Общество
За кражу из незапертой квартиры драгоценностей больше чем на 1,2 миллиона рублей — пять лет колонии
Происшествия
Липецкая вечЁрка: пропавшая малышка, смерть Ирины Цвор и воровство труб
Общество
В районе Новолипецка отключат холодную воду
Общество
В парках сегодня продолжают раскладывать приманки-брикеты
Общество
В Липецкой области сухо и до +19
Погода в Липецке
Общество
298
51 минуту назад
1

Липецкая вечЁрка: пропавшая малышка, смерть Ирины Цвор и воровство труб

Сегодня, 3 октября, приставы рассказли о том, как нашли 7-летнюю липчанку в Новосибирске, похоронили тренера по плаванию Ирину Цвор, и полицейские показали видео воровства труб.

Эта история началась три года назад. После развода родителей суд решил, что дочь будет жить с матерью. Однако бывший муж и бабушка забрали девочку, увезя в неизвестном направлении.
Мама малышки обратилась в суд. Поисками девочки занялись сначала липецкие, а потом новосибирские судебные приставы. Малышку с бабушкой они увидели на видеокамерах, когда те были в торгово-развлекательном центре.

Сейчас с девочкой и ее мамой работают психологи — готовят их к встрече друг с другом после долгой разлуки.

Новость сегодня оказалась самой популярной на GOROD48, читатели ее активно комментировали.

«Взрослые через гонор мстят друг другу, а страдают дети». — считает Сергей.

«С такой оперативностью лучше бы не находили. Сейчас только настрадается ребенок из-за этой пляски». — думает Тыква.

«Женщина может еще родить и ни одного, а вот мужчине сейчас сложнее найти подходящую женщину, которая родит для него ребёнка, потому как капризны нынешние дамы, все с большими запросами для себя любимых. Я женщина, и то понимаю, но не оправдываю. Конечно, надо было решать мирно эту проблему, чтоб ребёнок не страдал», — мнение Злой тети.

Одна из лучших липецких тренеров по плаванию не смогла победить онкологию — умерла Ирина Цвор. Ей было всего 50 лет.



Прощание с Ириной Цвор состоялось сегодня в полдень в Христорождественском соборе Липецка.

Тренер работала в ОК СШОР, среди её учеников победительница Кубка Европы по плаванию в открытой воде, участница чемпионатов мира и Европы Валерия Ермакова, чемпионка России по плаванию в открытой воле Анастасия Азарова, призёр чемпионатов России Сергей Хурсанов и многие другие.

«Светлая память о прекрасном человеке. Горькая новость, оставившая в сердце зияющую рану», — написал Артак.

Муж с женой украли 11 труб у медицинской организации. Семейный подряд вычислили по видекамерам.



Мужчина увидел трубы на улице Теперика. И решил «приделать им ноги», попросил жену, та согласилась.

Ущерб составил 18 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.

Большинство комментаторов GOROD48 вступились за семейную пару.

«На пенсии кто как может, так и зарабатывает. У нас любой заработок в почёте», — уверен читатель.

«Мож, подумали, что бесхожые лежат, надо табличку ставить или бирки на изделия, тогда повнимательней будут и задумаются перед тем, как брать», — предложил ЯИЯ.

«Может, они подумали, что это хлам, а в хозяйстве все пригодится. Просто, надо складировать правильно, а не выбрасывать на улице», — добавила Л-а.

«А с чего вы взяли что эти трубы были нужны медицинской организации? Может, они там давно лежали и их надо было куда-то списать, а эти граждане помогли это сделать забесплатно», — предположил Эксперт.
«Очень хозяйственные люди. Всё что плохо лежит — домой, небось пригодится в хозяйстве», — похвалил 65+.

В субботу в Липецке ожидается прекрасная погода. По прогнозам синопткиов, днем в городе температура составит от +15 до +17 градусов.

И обратите внимание, в липецких парках продолжают раскладывать вакцину против бешенства для диких животных. Не беспокойтесь, она безопасна для домашних питомцев.
Сосед.
39 минут назад
Космонавтов 106,9 этаж. Какой то не умный сосед вытащил большой старый диван и кресло на общий балкон.А если бычок сверху упадет???
Ответить
