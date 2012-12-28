При реконструкции сетей водоснабжения оставили без света более 8,5 тысяч липчан и 130 юрлиц
Липецкая вечЁрка: пропавшая малышка, смерть Ирины Цвор и воровство труб
Сегодня, 3 октября, приставы рассказли о том, как нашли 7-летнюю липчанку в Новосибирске, похоронили тренера по плаванию Ирину Цвор, и полицейские показали видео воровства труб.
Мама малышки обратилась в суд. Поисками девочки занялись сначала липецкие, а потом новосибирские судебные приставы. Малышку с бабушкой они увидели на видеокамерах, когда те были в торгово-развлекательном центре.
Сейчас с девочкой и ее мамой работают психологи — готовят их к встрече друг с другом после долгой разлуки.
Новость сегодня оказалась самой популярной на GOROD48, читатели ее активно комментировали.
«Взрослые через гонор мстят друг другу, а страдают дети». — считает Сергей.
«С такой оперативностью лучше бы не находили. Сейчас только настрадается ребенок из-за этой пляски». — думает Тыква.
«Женщина может еще родить и ни одного, а вот мужчине сейчас сложнее найти подходящую женщину, которая родит для него ребёнка, потому как капризны нынешние дамы, все с большими запросами для себя любимых. Я женщина, и то понимаю, но не оправдываю. Конечно, надо было решать мирно эту проблему, чтоб ребёнок не страдал», — мнение Злой тети.
Одна из лучших липецких тренеров по плаванию не смогла победить онкологию — умерла Ирина Цвор. Ей было всего 50 лет.
Прощание с Ириной Цвор состоялось сегодня в полдень в Христорождественском соборе Липецка.
Тренер работала в ОК СШОР, среди её учеников победительница Кубка Европы по плаванию в открытой воде, участница чемпионатов мира и Европы Валерия Ермакова, чемпионка России по плаванию в открытой воле Анастасия Азарова, призёр чемпионатов России Сергей Хурсанов и многие другие.
«Светлая память о прекрасном человеке. Горькая новость, оставившая в сердце зияющую рану», — написал Артак.
Муж с женой украли 11 труб у медицинской организации. Семейный подряд вычислили по видекамерам.
Мужчина увидел трубы на улице Теперика. И решил «приделать им ноги», попросил жену, та согласилась.
Ущерб составил 18 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.
Большинство комментаторов GOROD48 вступились за семейную пару.
«На пенсии кто как может, так и зарабатывает. У нас любой заработок в почёте», — уверен читатель.
«Мож, подумали, что бесхожые лежат, надо табличку ставить или бирки на изделия, тогда повнимательней будут и задумаются перед тем, как брать», — предложил ЯИЯ.
«Может, они подумали, что это хлам, а в хозяйстве все пригодится. Просто, надо складировать правильно, а не выбрасывать на улице», — добавила Л-а.
«А с чего вы взяли что эти трубы были нужны медицинской организации? Может, они там давно лежали и их надо было куда-то списать, а эти граждане помогли это сделать забесплатно», — предположил Эксперт.
«Очень хозяйственные люди. Всё что плохо лежит — домой, небось пригодится в хозяйстве», — похвалил 65+.
В субботу в Липецке ожидается прекрасная погода. По прогнозам синопткиов, днем в городе температура составит от +15 до +17 градусов.
И обратите внимание, в липецких парках продолжают раскладывать вакцину против бешенства для диких животных. Не беспокойтесь, она безопасна для домашних питомцев.
