Липецкая вечЁрка: пропавшая малышка, смерть Ирины Цвор и воровство труб

Сегодня, 3 октября, приставы рассказли о том, как нашли 7-летнюю липчанку в Новосибирске, похоронили тренера по плаванию Ирину Цвор, и полицейские показали видео воровства труб.