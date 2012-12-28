За два дня водители автобусов нарушили правила 123 раза

У 6 липецких автобусов выявлены различные технические неисправности, при которых запрещается эксплуатация.

В Липецкой области подвели итоги сплошной проверки водителей пассажирского транспорта: за два дня — 29 и 30 сентября автоинспекторы проверили 256 водителей автобусов.Как сообщает Госавтоинспекция Липецкой области, в результате выявили 123 нарушения правил дорожного движения, допущенных водителями, в том числе нарушение правил перевозки пассажиров, неиспользование ремней безопасности, управление технически неисправным транспортом, транспортом без соответствующих документов, не прошедшим техосмотр.14 автобусов эксплуатировались без прохождения технического осмотра, у 6 автобусов выявлены различные технические неисправности, при которых запрещается эксплуатация. 3 автобуса эксплуатировались с нарушением труда и отдыха.Также выявлено более 30 нарушений правил маневрирования водителями автобусов. К административной ответственности привлечены 6 должностных лиц.Основное внимание дорожные полицейские уделяли техническому состоянию транспорта, его эксплуатации с внесенными в конструкцию изменениями без согласования с Госавтоинспекцией, а также наличию у водителей автобусов документов, необходимых для участия в дорожном движении.