За два дня водители автобусов нарушили правила 123 раза
У 6 липецких автобусов выявлены различные технические неисправности, при которых запрещается эксплуатация.
Как сообщает Госавтоинспекция Липецкой области, в результате выявили 123 нарушения правил дорожного движения, допущенных водителями, в том числе нарушение правил перевозки пассажиров, неиспользование ремней безопасности, управление технически неисправным транспортом, транспортом без соответствующих документов, не прошедшим техосмотр.
14 автобусов эксплуатировались без прохождения технического осмотра, у 6 автобусов выявлены различные технические неисправности, при которых запрещается эксплуатация. 3 автобуса эксплуатировались с нарушением труда и отдыха.
Также выявлено более 30 нарушений правил маневрирования водителями автобусов. К административной ответственности привлечены 6 должностных лиц.
Основное внимание дорожные полицейские уделяли техническому состоянию транспорта, его эксплуатации с внесенными в конструкцию изменениями без согласования с Госавтоинспекцией, а также наличию у водителей автобусов документов, необходимых для участия в дорожном движении.
