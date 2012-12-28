Все новости
Пропавшую 17-летнюю липчанку нашли
Происшествия
Одна из лучших липецких тренеров по плаванию не смогла победить онкологию
Спорт
17-летнюю девушку ищут с 29 сентября
Происшествия
Очевидцы пожаловались на опасный маневр водителя автобуса
Происшествия
Липецкая вечЁрка: пропавшая малышка, смерть Ирины Цвор и воровство труб
Общество
При реконструкции сетей водоснабжения оставили без света более 8,5 тысяч липчан и 130 юрлиц
Общество
За два дня водители автобусов нарушили правила 123 раза
Происшествия
Конфискованный автомобиль липчанин разобрал на запчасти и спрятал
Общество
За кражу из незапертой квартиры драгоценностей больше чем на 1,2 миллиона рублей — пять лет колонии
Происшествия
Автомобиль «Ауди» дважды перевернулся после столкновения с «БМВ»
Происшествия
Здоровье
253
сегодня, 11:29
2

Липецкую пенсионерку мошенники сделали своим курьером, предварительно лишив ее 3 миллионов рублей

Жертву аферисты использовали при обмане другой пенсионерки.

В отдел полиции № 8 обратилась 77-летняя липчанка с заявлением о мошенничестве. По словам пенсионерки, ей несколько дней подряд звонил неизвестный, который представился финансовым юристом из приемной комитета банковского надзора. Лжеспециалист убедил ее, что необходимо срочно задекларировать все сбережения, угрожая уголовным преследованием за якобы оказание помощи вооруженным силам Украины.

Поддавшись на уговоры, женщина согласилась перевести 180 тысяч рублей в якобы «Центробанк». Из-за проблем с мобильностью она не могла сделать это самостоятельно, и для получения денег к ней на дом был направлен курьер. Им оказалась другая пенсионерка, ровесница потерпевшей. Забрать деньги у злоумышленников не вышло, поскольку липецкие сотрудники полиции, заранее знавшие о готовящемся преступлении, предотвратили передачу денег.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснились новые шокирующие обстоятельства. Оказалось, что курьер и сама ранее стала жертвой аферистов, но не подозревала об этом. Еще в мае 2025 года, поверив аналогичной легенде, она перевела мошенникам 3 миллиона рублей под видом «декларации» своих денег и перевода их на «безопасный счет», и уехала из города на дачу. Все это время она верила в то, что ее деньги на надежном счете и в безопасности.

В сентябре преступники снова вышли на связь и, введя ее в заблуждение, попросили помочь «задекларировать» и «обезопасить» средства другой пенсионерке из Липецка. Но полицейские это пресекли.

Ведется следствие.
мошенничество
0
0
2
0
3

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вот
44 минуты назад
Как лихо бабки рулят.А занялись бы делами,а не разговорами с незнакомыми людьми,толку было бы больше.
Ответить
САИ
49 минут назад
Ужас. Наказание за такое мошенничество надо ужесточить, может тогда поменьше жулья будет.
Ответить
