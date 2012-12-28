При реконструкции сетей водоснабжения оставили без света более 8,5 тысяч липчан и 130 юрлиц
Липецкую пенсионерку мошенники сделали своим курьером, предварительно лишив ее 3 миллионов рублей
Жертву аферисты использовали при обмане другой пенсионерки.
Поддавшись на уговоры, женщина согласилась перевести 180 тысяч рублей в якобы «Центробанк». Из-за проблем с мобильностью она не могла сделать это самостоятельно, и для получения денег к ней на дом был направлен курьер. Им оказалась другая пенсионерка, ровесница потерпевшей. Забрать деньги у злоумышленников не вышло, поскольку липецкие сотрудники полиции, заранее знавшие о готовящемся преступлении, предотвратили передачу денег.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснились новые шокирующие обстоятельства. Оказалось, что курьер и сама ранее стала жертвой аферистов, но не подозревала об этом. Еще в мае 2025 года, поверив аналогичной легенде, она перевела мошенникам 3 миллиона рублей под видом «декларации» своих денег и перевода их на «безопасный счет», и уехала из города на дачу. Все это время она верила в то, что ее деньги на надежном счете и в безопасности.
В сентябре преступники снова вышли на связь и, введя ее в заблуждение, попросили помочь «задекларировать» и «обезопасить» средства другой пенсионерке из Липецка. Но полицейские это пресекли.
Ведется следствие.
