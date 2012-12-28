Липецкую пенсионерку мошенники сделали своим курьером, предварительно лишив ее 3 миллионов рублей

Жертву аферисты использовали при обмане другой пенсионерки.

В отдел полиции № 8 обратилась 77-летняя липчанка с заявлением о мошенничестве. По словам пенсионерки, ей несколько дней подряд звонил неизвестный, который представился финансовым юристом из приемной комитета банковского надзора. Лжеспециалист убедил ее, что необходимо срочно задекларировать все сбережения, угрожая уголовным преследованием за якобы оказание помощи вооруженным силам Украины.Поддавшись на уговоры, женщина согласилась перевести 180 тысяч рублей в якобы «Центробанк». Из-за проблем с мобильностью она не могла сделать это самостоятельно, и для получения денег к ней на дом был направлен курьер. Им оказалась другая пенсионерка, ровесница потерпевшей. Забрать деньги у злоумышленников не вышло, поскольку липецкие сотрудники полиции, заранее знавшие о готовящемся преступлении, предотвратили передачу денег.Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснились новые шокирующие обстоятельства. Оказалось, что курьер и сама ранее стала жертвой аферистов, но не подозревала об этом. Еще в мае 2025 года, поверив аналогичной легенде, она перевела мошенникам 3 миллиона рублей под видом «декларации» своих денег и перевода их на «безопасный счет», и уехала из города на дачу. Все это время она верила в то, что ее деньги на надежном счете и в безопасности.В сентябре преступники снова вышли на связь и, введя ее в заблуждение, попросили помочь «задекларировать» и «обезопасить» средства другой пенсионерке из Липецка. Но полицейские это пресекли.Ведется следствие.