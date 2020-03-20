Экономика

сегодня, 11:02

Резиденты ОЭЗ «Липецк» берут паузу в реализации ранее заявленных проектов

12 805
#ОЭЗ "Липецк"
2
Резиденты ОЭЗ «Липецк» берут паузу в реализации ранее заявленных проектов

В управляющей компании зоны не видят в этом тревожных тенденций.

В январе список резидентов ОЭЗ «Липецк» пополнил немецкий концерн Bayer. Инвестиционный проект нового участника предполагает строительство завода по производству средств защиты растений на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк», однако вот уже март, а немцы на полученной ими площадке так и не появились.

По данным GOROD48, начавшийся мировой финансово-экономический кризис повлиял и на других иностранных инвесторов, уже имеющих работающий бизнес в ОЭЗ «Липецк». Корреспондент GOROD48 попытался связаться с пресс-службами трех испытывающих проблемы резидентов, но везде был очень вежливо отправлен восвояси. При отсутствии официальной информации мы не можем назвать этих резидентов, поэтому скажем, что один специализирующийся в производстве оборудования для переработки сельхозпродукции иностранный инвестор, вложивший в свой завод более 150 млн рублей, уже ищет на него покупателей. Сворачивает бизнес другой инвестор, вложивший в предприятие по производству электрооборудования более миллиарда рублей - он переводит производство в другой российский регион. Приостановили планы по строительству новых мощностей несколько других иностранных резидентов.

- Есть ли желающие на фоне разворачивающегося всемирного финансово-экономического кризиса, запущенного пандемией коронавируса, вообще свернуть в ОЭЗ «Липецке» бизнес?

- Очевидно, что ситуация на сегодняшний день не стабильна. Речь идет не только о предприятиях, расположенных на территории ОЭЗ ППТ «Липецк», но и о мировом рынке в целом. Инвестиционные планы наших компаний-резидентов находятся в разных статусах. Как правило, эти планы обсуждаются в течение долгого времени, а решения принимаются по результатам очень серьезного анализа. Так было всегда: и в благоприятные и в кризисные времена. Мы, как управляющая компания, с пониманием относимся к любым решениям, принимаемым главами компаний. Говорить о том, что заводы планируются к закрытию - нельзя. У всех разная ситуация: на одном предприятии в связи со сменой руководства еще в начале года началась реорганизация, на другом налаживаются точки сбыта продукции, кто-то действительно из-за экономической ситуации приняли решение о снижении производственных мощностей. Все кризисные явления носят временный характер, при этом всегда сохраняются долгосрочные тренды развития, - ответили на вопрос GOROD48 в ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк».

В настоящее время в особой экономической зоне «Липецк» зарегистрировано 65 резидентов из 16 стран мира (на липецкой и елецкой площадках создано свыше 4400 рабочих мест). Общий объем заявленных инвестиций превышает 200 млрд рублей.
12 805
#ОЭЗ "Липецк"
2

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Инопланетянин

56 секунд назад
Менялься руководство и уже не привлекателно
ответить

Ганс

8 минут назад
Остап Б, много хочешь.Харя лопнет
ответить

Пенсионер

21 минуту назад
Да - инвесторов привлекать это не нас на квитанциях обдирать.
ответить

Остап Б

23 минуты назад
Возьмите меня замом по привлечению инвесторов - я слышал там кресло с прошлой недели свободно
ответить

Отец Мифодий

25 минут назад
Надо окропить руководство зоны святой водой, а лучше окунуть и подержать подольше. Тогда пойдут толпы инвесторов.
ответить

Трамп

25 минут назад
Молодец он двумя предложениями описал поведение Путина на нефтяном рынке !, Путин - дурак !.
ответить

Еллы Паллы

37 минут назад
лысый назаключал соглашений ни к чему не обязывающих для отчета и самопиара. в сбере все так работают, показуха за хорошие деньги
ответить

НЕ ПАТРИОТ

47 минут назад
Хорошая новость!!!
ответить

Мэр

50 минут назад
Рассматриваются несколько проектов расширения промзоны на Сселках со сносом ссаных халуп бузящего быдла
ответить

цирк

52 минуты назад
ваньке кошелеву дайте грамоту
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липецкая область — в ТОП-15 регионов с низким уровнем безработицы
#безработица
56
Липецкая область — в ТОП-15 регионов с низким уровнем безработицы

16.03.2020 13:08

Экономика
В январе липчане взяли кредитов почти на 6,8 миллиардов рублей
#кредиты
7
В январе липчане взяли кредитов почти на 6,8 миллиардов рублей

05.03.2020 09:01

Экономика
Статистика: реальные зарплаты за год выросли на 4,5%
#статистика #зарплаты
79
Статистика: реальные зарплаты за год выросли на 4,5%

03.03.2020 16:23

Экономика
Липчане реже оформляли ипотеку
#ипотека #кредиты #топ
9
Липчане реже оформляли ипотеку

02.03.2020 17:03

Экономика
Предприятия в Липецкой области как население: смертность выше, чем рождаемость
#деловая активность
270
Предприятия в Липецкой области как население: смертность выше, чем рождаемость

16.02.2020 09:00

Экономика
Детская сухая молочная смесь подорожала за год почти на 10%
#цены #инфляция
33
Детская сухая молочная смесь подорожала за год почти на 10%

12.02.2020 16:50

Экономика