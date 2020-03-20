Резиденты ОЭЗ «Липецк» берут паузу в реализации ранее заявленных проектов

В управляющей компании зоны не видят в этом тревожных тенденций.

В январе список резидентов ОЭЗ «Липецк» пополнил немецкий концерн Bayer. Инвестиционный проект нового участника предполагает строительство завода по производству средств защиты растений на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк», однако вот уже март, а немцы на полученной ими площадке так и не появились.



По данным GOROD48, начавшийся мировой финансово-экономический кризис повлиял и на других иностранных инвесторов, уже имеющих работающий бизнес в ОЭЗ «Липецк». Корреспондент GOROD48 попытался связаться с пресс-службами трех испытывающих проблемы резидентов, но везде был очень вежливо отправлен восвояси. При отсутствии официальной информации мы не можем назвать этих резидентов, поэтому скажем, что один специализирующийся в производстве оборудования для переработки сельхозпродукции иностранный инвестор, вложивший в свой завод более 150 млн рублей, уже ищет на него покупателей. Сворачивает бизнес другой инвестор, вложивший в предприятие по производству электрооборудования более миллиарда рублей - он переводит производство в другой российский регион. Приостановили планы по строительству новых мощностей несколько других иностранных резидентов.



- Есть ли желающие на фоне разворачивающегося всемирного финансово-экономического кризиса, запущенного пандемией коронавируса, вообще свернуть в ОЭЗ «Липецке» бизнес?



- Очевидно, что ситуация на сегодняшний день не стабильна. Речь идет не только о предприятиях, расположенных на территории ОЭЗ ППТ «Липецк», но и о мировом рынке в целом. Инвестиционные планы наших компаний-резидентов находятся в разных статусах. Как правило, эти планы обсуждаются в течение долгого времени, а решения принимаются по результатам очень серьезного анализа. Так было всегда: и в благоприятные и в кризисные времена. Мы, как управляющая компания, с пониманием относимся к любым решениям, принимаемым главами компаний. Говорить о том, что заводы планируются к закрытию - нельзя. У всех разная ситуация: на одном предприятии в связи со сменой руководства еще в начале года началась реорганизация, на другом налаживаются точки сбыта продукции, кто-то действительно из-за экономической ситуации приняли решение о снижении производственных мощностей. Все кризисные явления носят временный характер, при этом всегда сохраняются долгосрочные тренды развития, - ответили на вопрос GOROD48 в ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк».



В настоящее время в особой экономической зоне «Липецк» зарегистрировано 65 резидентов из 16 стран мира (на липецкой и елецкой площадках создано свыше 4400 рабочих мест). Общий объем заявленных инвестиций превышает 200 млрд рублей.