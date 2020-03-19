Общество

29 минут назад

С 21 марта изменятся маршруты автобусов №№ 5, 39, 44, 325

3 576
#транспорт
С 21 марта изменятся маршруты автобусов №№ 5, 39, 44, 325
Как сообщают в департаменте транспорта городской администрации, в целях улучшения транспортного обслуживания населения в работу муниципальных маршрутов №№ 5, 39, 44, 325 вносятся следующие изменения.

С 21 марта расписаниями муниципальных маршрутов №39 «А/с «Сокол» - с. Сселки», №44 «А/с «Сокол» - с. Желтые Пески» будет предусмотрено выполнение рейсов до ж/д вокзала в прямом направлении по улицам Ленина, Советская, Терешковой, в обратном направлении по улицам Терешковой, Советская, Плеханова. Также вносятся изменения в расписание муниципального маршрута №325 «Микрорайон «Елецкий» - пл. Клименкова», предусматривающие сокращение интервалов движения в вечернее время.

Отправление автобусов по маршруту №39 в направлении пл. Победы от остановочного пункта «с. Сселки» будет осуществляться в 10:15, от остановочного пункта «Ж/д вокзал» - в 13:35. Отправление автобусов по маршруту №44 в направлении пл. Победы от остановочного пункта «с. Желтые Пески» будет осуществляться в 9:03, 9:53, 12:25, от остановочного пункта «Ж/д вокзал» - в 12:23, 13:23, 15:33.

С 23 марта время отправления трамвайного вагона в рейс по муниципальному маршруту №5 «Кольцо 9-го микрорайона – Стан 2000» от остановочного пункта «Кольцо 9-го микрорайона» будет скорректировано с 9:10 на 8:54.
3 576
#транспорт

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Прагматик

2 минуты назад
Только расписание странное. Один раз в день. Зачем так делать ???
ответить

Гость

12 минут назад
Неужели у администрации транспорта машины отобрали? Что они пустили автобусы до ж/ в. Или в действительности испугались новостей сегодняшних?.
ответить

Валерий Кривожопко

18 минут назад
Вот город48 и проболтался, уже не трамвай #5, а автобус. Всё, доездился ваш трамвайчик.
ответить

Еще в рубрике

Бывший замначальника областного управления МВД стал министром
#УМВД РФ по Липецкой области
20
Бывший замначальника областного управления МВД стал министром

сегодня, 10:38

Общество
Альберт Соковых покидает должность областного управления энергетики и тарифов
#кадры #администрация области
35
Альберт Соковых покидает должность областного управления энергетики и тарифов

сегодня, 10:01

Общество
Первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков переезжает в Москву
#Михаил Щербаков
55
Первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков переезжает в Москву

сегодня, 09:25

Общество
Константин Кожевников освобожден от должности прокурора Липецкой области
#Константин Кожевников #прокуратура Липецкой области
47
Константин Кожевников освобожден от должности прокурора Липецкой области

сегодня, 08:12

Общество
Трое липчан, инфицированных коронавирусом, выздоровели
#коронавирус. выздоровление
48
Трое липчан, инфицированных коронавирусом, выздоровели

вчера, 18:41

Общество
На улице Вторая Индустриальная установлены новые дорожные знаки
#проспект Победы #реконструкция
82
На улице Вторая Индустриальная установлены новые дорожные знаки

вчера, 17:23

Общество