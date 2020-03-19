С 21 марта изменятся маршруты автобусов №№ 5, 39, 44, 325

Как сообщают в департаменте транспорта городской администрации, в целях улучшения транспортного обслуживания населения в работу муниципальных маршрутов №№ 5, 39, 44, 325 вносятся следующие изменения.



С 21 марта расписаниями муниципальных маршрутов №39 «А/с «Сокол» - с. Сселки», №44 «А/с «Сокол» - с. Желтые Пески» будет предусмотрено выполнение рейсов до ж/д вокзала в прямом направлении по улицам Ленина, Советская, Терешковой, в обратном направлении по улицам Терешковой, Советская, Плеханова. Также вносятся изменения в расписание муниципального маршрута №325 «Микрорайон «Елецкий» - пл. Клименкова», предусматривающие сокращение интервалов движения в вечернее время.



Отправление автобусов по маршруту №39 в направлении пл. Победы от остановочного пункта «с. Сселки» будет осуществляться в 10:15, от остановочного пункта «Ж/д вокзал» - в 13:35. Отправление автобусов по маршруту №44 в направлении пл. Победы от остановочного пункта «с. Желтые Пески» будет осуществляться в 9:03, 9:53, 12:25, от остановочного пункта «Ж/д вокзал» - в 12:23, 13:23, 15:33.



С 23 марта время отправления трамвайного вагона в рейс по муниципальному маршруту №5 «Кольцо 9-го микрорайона – Стан 2000» от остановочного пункта «Кольцо 9-го микрорайона» будет скорректировано с 9:10 на 8:54.

