Культура

42 минуты назад

Липецкий театр им. Л. Н. Толстого будет показывать спектакли по Интернету

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Липецкий театр им. Л. Н. Толстого будет показывать спектакли по Интернету

Липецкие артисты завтра запустят флеш-моб, а своей задачей на ближайшее время видят поддержку интереса к культуре в обществе и позитивного настроения у липчан.

Липецкий академический театр драмы имени Л. Н. Толстого предложил свой способ борьбу с коронавирусом, а точнее – с атмосферой уныния, в которую можно впасть под угрозой опасного заболевания.

В театре сейчас объявлен карантин, как и во многих заведениях культуры в стране. Но слуги Мельпомены стараются не бросать своих зрителей: так, в Москве и Санкт-Петербурге спектакли идут при пустых залах, но зрители могут следить за ними с помощью Интернет-трансляций. Липецк до показа постановок напрямую пока не дошел, но театралам не придётся скучать вечерами: уже завтра на официальном сайте театра покажут видеозапись спектакля «Дядя Ваня» по пьесе А. Чехова.

Вот расписание показов на следующие дни:

20 марта, пятница – «Она»
21 марта, суббота – «Полковник-птица». Х. Бойчев, антиутопия.
22 марта, воскресенье – «Отель двух миров», Э. Шмитд, фантастика, драма.

Все спектакли будут доступны с 19:00 – смотреть их можно в любое время, ссылки будут активны до 12.00 следующего дня.

Липецкие артисты покажут записи бесплатно для всех желающих, но не откажутся от небольшого посильного вознаграждения – ссылка на перечисление донатов будет активная в группе театра «ВКонаткте».

Как рассказала GOROD48 пресс-секретарь театра Любовь Колесникова, в перспективе ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого может устраивать показы спектаклей и напрямую – всё будет зависеть от зрительского интереса. А кроме того артисты готовы записать несколько аудиоспектаклей, плюс в группе «ВКонаткте» будут организованы творческие встречи с артистами и экскурсии по театру.

- Наша задача, чтобы в этот непростой период люди не забывали о культуре, о театре, о прекрасном. Возможно, это тоже поможет нам пережить нелегкое время, - говорит Колесникова.

А завтра в 11.00 артисты запустят флеш-моб на парадной лестнице перед театром. Актёры и режиссёры запишут видеообращение к зрителям и к представителям театрально го сообщества всей страны с предложением на протяжении всего периода ограничения записывать и выкладывать в интернет жизнеутверждающие видеоролики со стихами, монологами и отрывками из произведений, посвященными вере, надежде и любви. Как считают артисты, эти ценности укрепляют дух и способны объединить все человечество в противостоянии мировой пандемии.


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