Общество
36 минут назад
В Липецке изменятся границы избирательных округов
Границы новых одномандатных округов в Липецке будут приняты на 10 лет.
Схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Липецкого городского Совета Депутатов рассмотрит сессия представительного органа власти 31 марта. Об этом GOROD48 рассказал председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) №2, наделённой полномочиями избирательной комиссии города, Сергей Капцов.
Количество избирательных округов остается неизменным – 36. Но изменяются их границы. Связано это с тем, что десять округов не соответствуют на сегодняшний день областному закону «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области». Количество избирателей в каждом округе не должно отклоняться более чем на 10 процентов от среднего числа. На сегодняшний день в Липецке 407 104 избирателя, среднее число по округу – 11 308 избирателей, а допустимое число по округу может колебаться от 10 177 до 12 439.
Дисбаланс образовался за счет внутренней миграции липчан в микрорайоны с новостройками. В округах №№29, 31, 36 избирателей соответственно - 18 084, 13 643 и 15 578 человек. В то же время в семи округах существует недобор до среднего числа.
- Этот дисбаланс возник за последние пять лет, - рассказал Сергей Капцов. – Поэтому при расчете новых границ округов мы учитывали еще незаселенные квартиры в новостройках. Схема рассчитана на десять лет.
Например, в 36-м избирательном округе по последним данным проживает 15 578 избирателей, по постановлению их число сокращается до 10 182-х. При этом количество участковых избирательных комиссий сократилось с семи до пяти. Две комиссии перенесены в девятый округ. И так далее.
- Мы двигались от таких микрорайонов как «Европейский», «Елецкий» и «Университетский» в центр города, - объяснил Сергей Капцов. – Так, в центре Липецка четыре округа изменены на 50 процентов. Некоторые округа не нуждались в переменах.
Постановление об определении схемы округов уже направлено в горсовет. Документ будет рассмотрен на заседании постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике 24 марта.
Количество избирательных округов остается неизменным – 36. Но изменяются их границы. Связано это с тем, что десять округов не соответствуют на сегодняшний день областному закону «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области». Количество избирателей в каждом округе не должно отклоняться более чем на 10 процентов от среднего числа. На сегодняшний день в Липецке 407 104 избирателя, среднее число по округу – 11 308 избирателей, а допустимое число по округу может колебаться от 10 177 до 12 439.
Дисбаланс образовался за счет внутренней миграции липчан в микрорайоны с новостройками. В округах №№29, 31, 36 избирателей соответственно - 18 084, 13 643 и 15 578 человек. В то же время в семи округах существует недобор до среднего числа.
- Этот дисбаланс возник за последние пять лет, - рассказал Сергей Капцов. – Поэтому при расчете новых границ округов мы учитывали еще незаселенные квартиры в новостройках. Схема рассчитана на десять лет.
Например, в 36-м избирательном округе по последним данным проживает 15 578 избирателей, по постановлению их число сокращается до 10 182-х. При этом количество участковых избирательных комиссий сократилось с семи до пяти. Две комиссии перенесены в девятый округ. И так далее.
- Мы двигались от таких микрорайонов как «Европейский», «Елецкий» и «Университетский» в центр города, - объяснил Сергей Капцов. – Так, в центре Липецка четыре округа изменены на 50 процентов. Некоторые округа не нуждались в переменах.
Постановление об определении схемы округов уже направлено в горсовет. Документ будет рассмотрен на заседании постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике 24 марта.