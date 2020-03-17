По школьным группам Липецка расходится фейк о рейдах

Управление образования и науки Липецкой области предупреждает родителей школьников о рассылке недостоверной информации.



По школьным чатам в мессенджерах и социальных сетях расходится сообщение следующего содержания: «В целях безопасности с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам! Если вдруг ребёнок окажется в школе по таким причинам как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах родителей накажут штрафом! Поэтому разошлите эту информацию по родительским чатам очень срочно».

Текст с аналогичным содержанием разошелся сегодня и по другим регионам страны.

В Управление образования и науки Липецкой области сообщили, что никакие рейдовые мероприятия не планируются, никаких штрафов и карательных мер приниматься не будет.

«Однако после 22.00 и до 06.00 несовершеннолетние должны находиться в общественных местах и на улице в сопровождении родителей», - напомнили в управлении.



