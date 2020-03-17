Общество
сегодня, 12:50
По школьным группам Липецка расходится фейк о рейдах
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Управление образования и науки Липецкой области предупреждает родителей школьников о рассылке недостоверной информации.
По школьным чатам в мессенджерах и социальных сетях расходится сообщение следующего содержания: «В целях безопасности с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам! Если вдруг ребёнок окажется в школе по таким причинам как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах родителей накажут штрафом! Поэтому разошлите эту информацию по родительским чатам очень срочно».
Текст с аналогичным содержанием разошелся сегодня и по другим регионам страны.
В Управление образования и науки Липецкой области сообщили, что никакие рейдовые мероприятия не планируются, никаких штрафов и карательных мер приниматься не будет.
«Однако после 22.00 и до 06.00 несовершеннолетние должны находиться в общественных местах и на улице в сопровождении родителей», - напомнили в управлении.
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