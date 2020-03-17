Общество

сегодня, 12:50

По школьным группам Липецка расходится фейк о рейдах

18 3237
#коронавирус #карантин #фейк
5
По школьным группам Липецка расходится фейк о рейдах

Управление образования и науки Липецкой области предупреждает родителей школьников о рассылке недостоверной информации.


По школьным чатам в мессенджерах и социальных сетях расходится сообщение следующего содержания: «В целях безопасности с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам! Если вдруг ребёнок окажется в школе по таким причинам как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах родителей накажут штрафом! Поэтому разошлите эту информацию по родительским чатам очень срочно».
Текст с аналогичным содержанием разошелся сегодня и по другим регионам страны.
В Управление образования и науки Липецкой области сообщили, что никакие рейдовые мероприятия не планируются, никаких штрафов и карательных мер приниматься не будет.
«Однако после 22.00 и до 06.00 несовершеннолетние должны находиться в общественных местах и на улице в сопровождении родителей», - напомнили в управлении.  

18 3237
#коронавирус #карантин #фейк
5

Комментарии (18)

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Как гость
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3 минуты назад
Вроде с 22.00 и до 6.00 дети вообще-то должны находиться дома, а не прогуливаться с родителями по магазинам и улицам... как-то так
ответить

Мама

7 минут назад
Танцевальный клуб "Грация" не прекратил занятия, ни групповые, ни индивидуальные. Сказали будем работать по желанию родителей
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Миколутадзе

13 минут назад
Тупорылая Клава, Клав, как сама то ?
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Tolik

15 минут назад
Ninka, Ну ты прям рассмешила, иди с Богом откуда пришла
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Вот знаете ))))

17 минут назад
В наших чатах ничего такого не было.... Зато все СМИ эту френь растиражировали, как иным мошенникам и не снилось ))))))))))))))))))
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Ninka

21 минуту назад
Как спасти себя от КОРОНАВИРУСА ? Суть в том что вирус не цепляется к тем у кого сильный иммунитет, значит если поднять иммунитет то можно вообще не заразиться или переболеть без осложнения (которые вызывают смерть), так вот есть проверенный препарат который отлично поднимает иммунитет и реально помогает, вот---- http://bit.do/medblog
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Гость

22 минуты назад
Очень что это фэйк
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Тупорылая Клава

27 минут назад
Расстреливать будут детей и их родителей.Ужаснах, как дальше жить.
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Сижу на работе

29 минут назад
Работаю. Заходит фифа такая расфуфыреная, протягивает мне визитку и говорит: "Здравствуйте, сбербанк к вам пришёл." и дальше словесный понос про кредиты, вклады, сладкую жизнь со сбербанком, итд. Не, ну не идиоты?
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Коронавирус

29 минут назад
Я уже иду! Прячьтесь от меня в бомбоубежищах!!! ( а-ха-ха...)
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