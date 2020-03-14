Спасатели предупреждают липчан о сильном порывистом ветре

Кроме ветра на территории Липецкой области ожидаются заморозки и снег.

С 18.00 14 марта до 18.00 15 марта ожидается облачная с прояснениями погода, ночью небольшой, местами умеренный снег, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области со ссылкой на Липецкий областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



Днем синоптики ожидают небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Порывы северо-западного ветра достигнут 15-20 м/с. Температура ночью опустится до 2-7 градусов мороза, днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.



В связи с этими погодными условиями увеличивается вероятность обрывов электросети и линий связи, возрастает риск ДТП.

